Dreamcatchers for GOLDen Warriors ontvangt cheque van 1.350 euro

28 januari 2020

17u40 1 Tongeren De Tongerse Kaat Swartebroeckx van Dreamcatchers for GOLDen Warriors (DFGW) heeft een cheque van 1.350 euro ontvangen. De opbrengst komt van de ‘green screen’ fotoshoot die tijdens de kerstperiode vorig jaar werd georganiseerd in hartje Tongeren.

Tijdens het Kerstweekend in Tongeren kon iedereen de hoofdrol spelen in zijn of haar eigen kerstfoto. Er was keuze uit negen achtergronden. Voor elke foto werd een bijdrage van 5 euro gevraagd.

1.600 kindjes

“Dankzij de foto-animatie mocht ik het mooie bedrag van 1.350 euro in ontvangst nemen”, vertelt de 21-jarige studente neuropsychologie Kaat Swartebroeckx. “Ik wil heel graag Meerskat, de Middenstandsraad, Unizo Tongeren en de Verenigde Handelaars Tongeren Centrum (VHTC) bedanken. Met dit bedrag ga ik zeker iets leuk en mooi kunnen doen.” Sinds 2014 ontwerpt de Tongerse dromenvangers voor zieke kinderen. Via haar project ‘Dreamcatchers for GOLDen Warriors’ heeft ze al 1.600 kindjes gesteund.