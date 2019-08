Dieven stelen winkelkarren vol chocolade en koffie in Lidl filialen: 15 maanden cel VCT

13 augustus 2019

14u56 0 Tongeren Georgiër T. (41) is samen met een Litouwse kompaan (21) door de strafrechtbank in Tongeren veroordeeld tot een celstraf van 15 maanden, waarvan zeven maanden met uitstel, en een boete van 800 euro voor verschillende diefstallen in filialen van de winkelketen Lidl.

De twee gingen telkens op dezelfde manier te werk. Een van hen laadde een winkelkar vol chocolade- en koffieproducten en plaatste die voor de ingang. De tweede kompaan haalde de kar op en reed ermee naar buiten.

Op 8 en 12 maart sloegen ze zo toe in de Lidl in Hasselt. Ze stalen snoepgoed en koffie voor een totale waarde van 1250 euro. Enkele dagen later gingen ze opnieuw aan de haal met een volle kar in de Lidl in Luik. Daar maakte ze 973 euro buit. Tijdens een volgende diefstalpoging werden de twee op heterdaad betrapt.

Hun voertuig met Franse nummerplaat werd op de parking aangetroffen vol chocolade. In de GPS van het voertuig stonden alle adressen van oude en nieuwe winkelfilialen waar eerder diefstallen werden gepleegd. Georgiër T. gaf toe dat hij in Duitsland een winkel uitbaatte en de goederen in België kwam stelen om ze in Duitsland zin zijn winkel te verkopen.

De Peugeot waarmee de twee kompanen zich verplaatsten werd verbeurd verklaard.