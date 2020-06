Dienstencentrum De Piepel start opnieuw op: “We verwachten stijging van bezoek aan onze eerstelijnspsycholoog” Dirk Selis

16 juni 2020

13u05 0 Tongeren Het lokaal dienstencentrum De Piepel start geleidelijk opnieuw haar seniorenactiviteiten en dienstverlening op, en dit met extra aandacht voor buurtgerichte zorg. “We verwachten een stijging van het bezoek aan onze eerstelijnspsycholoog. Veel ouderen moeten het verlies van familie en vrienden verwerken”, zegt schepen van Sociale Zaken Jos Schouterden (CD&V).

“Inwoners van zorgzame buurten staan sterker, dat is een les die we zeker kunnen trekken uit de coronacrisis”, egt burgemeester An Christiaens (CD&V). “De onvermoeibare vrijwilligers die we leerden kennen en de hartverwarmende verhalen van ouderen die geholpen werden, toont ons dat de Tongenaren buurtgerichte zorg ter harte nemen. Op dit warm elan zal het dienstencentrum De Piepel het komende jaar haar werking kunnen herdenken. De dorpsrestaurants kunnen meer en meer de spil van buurtgericht werken in dorpen en wijken worden. We gaan dit najaar aan de slag met het concreet maken van buurtgerichte zorg op dorps- en wijkniveau en hopen volgend jaar opnieuw een aantal dorps- en wijkrestaurants te openen. Dit betekent een periode zonder dorpsrestaurantdagen in Henis, Rutten en ’s-Herenelderen en restaurant De Piepel.”

Verlies verwerken

“Sinds 25 mei is De Piepel terug gestart met één op één dienstverlening. We verwachten een stijging van het bezoek aan onze eerstelijnspsycholoog. Veel ouderen moeten het verlies van familie en vrienden verwerken. Ook een aantal vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale gaan weer aan de slag om ouderen te vervoeren. In het najaar werken we een nieuw reglement voor deze Centrale uit, waarbij meer ingezet zal worden op ritten voor sociale contacten in de eigen omgeving. Tot 31 december blijft de centrale rijden volgens het bestaande reglement. Zowel de gebruiker als de vrijwilliger zal een mondmasker dragen,” verduidelijkt schepen van Sociale Zaken Jos Schouterden.

Vanaf 15 juni zullen een aantal groepsactiviteiten opnieuw opgestart worden, zoals gezondheidswandelingen, taalgroepen en de naaiclub. Bij de medewerkers van De Piepel, de website www.tongeren.be of de facebookpagina van De Piepel kunnen senioren terecht voor een overzicht van het aanbod, dat regelmatige geüpdatet zal worden.