Dewael zet als burgemeester tijdelijk stap

opzij voor de eerste schepen Christiaens “Tijdelijk afwezig als burgemeester, en ik ontvang geen wedde” LXB

01 juli 2019

12u00 3 Tongeren Patrick Dewael laat zich als burgemeester van de stad Tongeren tijdelijk - zeker tot het aantreden van de nieuwe federale regering - vervangen door de eerste schepen An Christiaens. Vorige week donderdag werd hij tot voorzitter van de Kamer verkozen.

Beide politici kwamen tijdens de verkiezingen van 2012 en 2018 met de stadslijst tongeren.nu (Open VLD en CD&V) op. Samen met de spa. besturen ze opnieuw de stad. “Ik behoud de titel van burgemeester, maar ik krijg hiervoor geen wedde”, zegt Patrick Dewael. An Christiaens is na Carmen Willems (Open VLD) de tweede vrouw die in de geschiedenis van Tongeren als onafhankelijke gemeente de sjerp mag omdoen. “Ik word waarnemend burgemeester”, vult ze aan. “Daarnaast behoud ik mijn bevoegdheden als eerste schepen.”

Het reglement

Dewael past gewoon het reglement van de kamer toe dat zegt dat de functie van voorzitter niet verenigbaar is met die van burgemeester”, legt hij uit. “Ik laat me door een tijdelijke afwezigheid vervangen als burgemeester. Hetgeen kan bij ziekte en jaarlijks verlof maar ook vanwege andere verplichtingen. Het tijdelijk invullen van het mandaat van kamervoorzitter kan beschouwd worden als zo’n verplichting.”

Het decreet

Volgens het decreet lokaal bestuur zijn beide functies wel verenigbaar. “Het decreet zegt dat ik me niet moet laten vervangen”, aldus Dewael. “Ik had er voor kunnen kiezen om me op eigen verzoek te laten vervangen als burgemeester vanwege een ‘bijzondere oorzaak van verhindering’. Het laatste kan enkel ingeroepen worden als parlementslid, maar niet als voorzitter van de kamer”, benadrukt hij. “Als ik me vrijwilliger verhinderd zou verklaren, heeft dit tot gevolg dat ik voor de volledige duur van mijn mandaat als parlementslid niet kan terugkomen als burgemeester. Een verhindering van rechtswege of op eigen verzoek is geen optie”, vervolgt Dewael.

Opvolgen

“Ik weet niet voor hoelang ik als burgemeester een stap opzij zet, ik weet niet wanneer het land een nieuwe regering krijgt. Ik heb geen glazen bol”, werpt hij op. “Ik blijf de dossiers van het college en de gemeenteraad nauw opvolgen, en ik onderhoud zoals voorheen de informele contacten met An. Ik blijf verder volwaardig gemeenteraadslid. Wat wel is toegestaan door het reglement van de kamer.”

Sinds 2008 is het de derde keer dat Dewael zich als burgemeester laat vervangen. “Tussen 2008 en 2010 gebeurde dat. Zolang was ik minister van binnenlands bestuur, maar ik heb me toen vrijwillig laten vervangen. Bovendien bestond er op dat moment geen reglement van de Kamer dat het uitoefenen van de twee functies verbood, sinds maart dit jaar is dat wel het geval.”