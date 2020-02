Dertiger riskeert 2 jaar cel na agressieve uithaal nadat kind hele nacht weent: “Het is uit de hand gelopen” VCT

24 februari 2020

15u20 0 Tongeren Een 30-jarige Tongenaar haalde op 3 mei zwaar uit naar zijn ex en haar zoontje (2). Zijn stoppen sloegen door nadat het kind de hele nacht gehuild had. Het slachtoffertje hield een kaakbreuk over aan de agressie. De dertiger bekent de agressie en riskeert twee jaar cel.

De Tongenaar gaf toe dat hij op 3 mei 2018 zwaar fysiek geweld pleegde op zijn ex en haar autistisch zoontje van twee jaar oud. Nadat het kind een hele nacht huilde en ook ’s ochtends niet kalmeerde, greep hij de jongen bij de arm en smakte het kind tegen de muur. Ook de moeder van het kind, die tussenbeide had willen komen, pakte hij hardhandig aan.

Nachtmerries

Het kindje hield een kaakbreuk over aan de aanval, heeft nog steeds last van nachtmerries en is nog in begeleiding. De advocaat van het slachtoffer en zijn moeder vroeg een voorlopige schadevergoeding van 1.000 euro en de aanstelling van een deskundige. Het kind lijdt mogelijk ook aan taalverlies door de feiten.

“Het kind had de hele nacht en de hele ochtend gehuild en dat is hem te veel geworden. Het is dan uit de hand gelopen. Dat is een spijtig voorval maar het is menselijk”, pleitte zijn advocaat, die benadrukte dat het om een eenmalig feit ging. Ze vroeg haar cliënt, die ook de diagnose autisme kreeg, een straf met uitstel onder voorwaarden op te leggen.

Zelfmoordpoging

De dag na de aanval dronk beklaagde F. (30) te veel op café. Nadat hij nadien met een vriend stopte op de parking aan de afrit van de E313 in Diepenbeek, wilde de man zelfmoord plegen. De politie kwam ter plaatse maar F. haalde ook naar de agenten agressief uit. Een van hen liep daarbij enkele gekneusde ribben op. De agenten vorderden een schadevergoeding van 500 euro.

F. riskeert een celstraf van twee jaar, mogelijk gedeeltelijk met uitstel onder voorwaarden, en een boete van 1.600 euro. De aanklager vroeg ook om een contactverbod met de slachtoffers op te leggen.

Vonnis volgt op 23 maart.