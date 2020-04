De Lockdown van Patrick Dewael (65): “Fietsen door de Haspengouwse heuvels binnen de perimeter van Pieter Decrem” Dirk Selis

10 april 2020

17u05 0 Tongeren Ja, het is lockdown voor iedereen. Ook bekend Tongeren moet - net als u en ik - braaf ‘in zijn kot’ blijven. Lopen ze tegen de muren op? Of maken ze eindelijk tijd voor die veel te lang uitgestelde droom? Vandaag schotelen we kamervoorzitter Patrick Dewael (65) zeven vragen voor.

Hoe vul jij vandaag jouw dagen en met wie?

Ik werk gewoon door, met respect voor de regels die we in deze Corona-tijden dienen te hanteren. De Kamer blijft functioneren hè. Er is uiteraard de plenaire vergadering en er zijn de verschillende commissievergaderingen die ik in goede banen dien te leiden. Samen met de IT- dienst van de Kamer brengen we dat elke dag tot een goed einde. Maar het politieke leven buiten de Kamer valt stil. Geen gouden bruiloften, geen kermiskoersen meer. Dat was in het begin wel wat confronterend. Als politicus probeer je juist s’ avonds en in een weekend zo veel als mogelijk mensen te zien. Nu is dat het tegenovergestelde: je moet juist zo weinig mogelijk mensen proberen te zien. Aanpassen dus. Dus ga ik nu veel wandelen met Greet (Greet Op de Beeck red.) en onze hond Kasper. Zalig trouwens, nu de dagen al wat langer worden en alles in bloei staat.

Zien we je dan al wat vaker aan het fornuis?

Inderdaad, nu de restaurants gesloten zijn klinkt de vraag elke ochtend al wat vaker: 'Greet, wat gaan we vanavond eten?’ In gezamenlijk overleg wordt daar dan over beslist. Ik kook al eens graag. Eerder simpele kost geïnspireerd op de eenvoudige maar ongelofelijk lekkere keuken van mijn moeder. Zo kan ik genieten van kippenborsten met een verse stoemp.

Heb jij een wit laken uit je raam hangen of klap jij ‘s avonds om 20 uur voor de zorg?

(diplomatisch) Ik heb geen venster dat op de straatkant uitkomt. Maar ik laat mijn erkentelijkheid wel blijken. Zo voer ik dagelijks gesprekken met de algemeen directeur van het Tongerse Vesalius ziekenhuis. Om te kijken waar ik kan helpen. En ik moet vaak denken aan al die mensen die in de woonzorgcentra werken. Mijn moeder is vorig jaar op de leeftijd van 99 heengegaan. Zij bracht haar laatste periode door in WZC De Klein Kasteeltjes. Als ik zie hoe die mensen voor mijn moeder gezorgd hebben, en ik probeer mij nu voor te stellen hoe het er daar aan toe moet gaan. Dan kan je alleen maar respect hebben voor die mensen.

Nam jij al deel aan een ‘challenge’ op Facebook?

Ja, op jullie vraag aan ‘Gij zijt gesjost’ waarbij ik een foto van mijn jeugd moest posten en er wat uitleg over diende te geven. Het ging om een foto aan zee in Knokke met mijn nichtje Marleen Vanderpoorten. Het moet rond 1960 geweest zijn. Ik was toen vijf jaar, Marleen een jaartje ouder. We leunen tegen de grote wielen van een stootkar waarop de strandbedjes gestapeld lagen.

Misschien in het verlengde hiervan. Mocht u kunnen kiezen deze lockdown op een andere plaats door te brengen, waarvoor zou u dan kiezen?

Aan zee. Ook ik heb een tweede verblijf aan de Belgische kust. En neen, ik heb geen premies of waardebonnen nodig. Hoe graag ik ook in de polders vertoef, we moeten nu in en rond ons kot blijven en vermijden dat we allemaal naar dezelfde plek trekken. De kustburgemeesters zijn dus terecht ongerust en voorzichtig. De zee, hoe mooi ook, kan wel wachten. En ondertussen klim ik op mijn fiets en maak ik, netjes binnen de perimeter opgelegd door minister Pieter De Crem, een tochtje door de glooiende Haspengouwse heuvels. (lacht smakelijk)

Welk boek kan je ons absoluut aanraden?

Ik verslind momenteel ‘De Bourgondiërs’ van Bart Van Loo. Op een onna­volgbare wijze schetst Van Loo hoe de dynastie uit de titel de Nederlanden verenigde op een bedje van onderdrukking, ultrageweld, godsvrucht én grootmoedigheid. Leest als een trein, komt aan als een mokerslag. Voor de liefhebbers van dit genre raad ik ook met plezier alles aan van Johan Op de Beeck. Zijn boeken over Napoleon en Lodewijk XIV zijn meesterlijk en leren ons dat mensen ... nooit leren uit de geschiedenis. Als ik zie hoe verdeeld Europa vandaag op deze crisis reageert, dan is er precies niet veel veranderd. Uiteraard lees ik zoveel mogelijk kranten en de bijlagen daarvan. Ik probeer ook wat wetenschappelijke artikels mee te pikken. Hoe geraken we uit deze crisis? Ik vrees dat dit nog maanden zal duren en dat het niet zo zal zijn dat we dan onze gewone gang opnieuw kunnen gaan. De waarheid is, vrees, ik complexer.

U mag één iemand nog iets toewensen. Go!

Wel (twijfelend) Een iemand? Dan kies ik de premier van ons land. Ik wens Sophie Wilmès de kracht en de wijsheid toe om ons uit deze crisis te loodsen. Ik ben er vast van overtuigd dat zij daarin samen met de huidige regering en de wetenschappers zal slagen.