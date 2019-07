Dashcambeelden tonen hoe Tongerse peuter (1) werd gered nadat ze crèche was buitengewandeld Redactie

29 juli 2019

17u17

Bron: Dirk Selis 90

Er zijn beelden opgedoken waarop te zien is hoe de 16 maanden oude Bailey werd gered langs de Hasseltsesteenweg in Tongeren. De peuter was op 10 juli onopgemerkt uit de crèche gelopen. Op de beelden is te zien hoe haar redder haar van het fietspad plukt. Volgens de crèche was Bailey niet verder geraakt dan de parking, maar de beelden tonen iets anders. De ouders dienden klacht in en er loopt een online petitie voor de sluiting van de crèche waaruit Bailey wegliep.