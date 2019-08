Cyriel Lambrix (79) schrijft memoires over 112 assisenzaken als zittingsdeurwaarder: “De laatste doodstraf zal me altijd bijblijven” Birger Vandael

10 augustus 2019

15u49 0 Tongeren De 79-jarige Cyriel Lambrix uit Tongeren brengt binnenkort zijn onverbloemde memories als zittingsdeurwaarder uit. Het boek ‘Daders en Slachtoffers' is het levenswerk van een man die maar liefst 112 assisenzaken heeft meegemaakt. “Ik weet waarover ik spreek, want ik was altijd de tussenpersoon tussen alle protagonisten”, vertelt de schrijver.

Het boek is in feite een verhalenbundel over correctionele zaken en assisenzaken, met daarin dialogen tussen beschuldigden en getuigen, grappige voorvalletjes tijdens rechtszaken en anekdotes uit de getuigenissen zelf. Het moet een kleurrijk portret vormen van alle actoren op de Tongerse rechtbank: voorzitters, griffiers, rechters, advocaten, getuigen, beklaagden, collega’s, slachtoffers en hun familie, ‘assisenwatchers’, het veiligheidspersoneel en anonieme leden van de volksjury.

Tussenpersoon

“Ik wil het verhaal van een assisenproces toegankelijk maken voor wie er nog nooit één heeft gevolgd”, zegt Cyriel. “Als zittingsdeurwaarder heb ik een prima visie daarop, want waar heel wat mensen niet met elkaar mogen spreken, ben ik de tussenpersoon voor alle betrokkenen. Zo zie ik hoe juryleden zelfs tijdens een korte koffiepauze hevig debatteren over de waarheid. Ik doe regelmatig rondleidingen in de rechtbank en ken het wereldje op mijn duimpje.”

Volgens Carl Deckers, gerechtelijke commissaris Federale Politie Limburg, is Cyriel het referentiepunt in assisenzaken: “Ook voor ons, politiespeurders, is hij een onontbeerlijke schakel in de voorbereiding van onze getuigenissen en de technische ondersteuning ervan.” Het boek kwam dan ook tot stand met medewerking van iedereen uit de juridische wereld.

Cyriel werkte vroeger bij staalproducent Cockerill Sambre, zijn verhaal als zittingsdeurwaarder begon in 1993: “Ik werd toen binnengeroepen bij griffier Jos Snellinx die me mee deelde dat het mijn vuurdoop als zittingsdeurwaarder op assisen werd. Ik zei nog dat hij dat niet kon maken en dat ik er niets van afwist. “Er gaan vodden van komen", gaf ik hem mee. Uiteindelijk is het allemaal wel goed gekomen.”

Lachen met ‘draaideurpatiënten’

Hij glimlacht bij het terugdenken aan één van zijn grappigste herinneringen: “Er was een drugsverslaafde met de naam Angelo. Hij was één van mijn vaste klanten, ik noem hen ‘draaideurpatiënten’. Angelo kwam met veel lawaai te laat binnen tijdens een volle zitting. Hij stapte naar me toe, knielde neer en zei: “Beste kameraad, de grote Jezus groet u en zal voor u bidden.” Vervolgens stond hij recht, ontdeed zich van zijn hemd en begon iedereen te zegenen met een groot kruis dat hij op zak had.”

Laatste doodstraf

Wat Cyriel altijd zal bij blijven, is het verhaal van de Tongerse juwelier Stephan Peigneux. Hij was de laatste die in 1995 de doodstraf kreeg in ons land, nadat hij zijn toen 33-jarige vrouw vermoordde omdat hij als homoseksuele man niet meer met haar wou samenleven. “Ik kende dader en slachtoffer en had nooit gedacht dat hij zoiets zou doen”, blikt Cyriel terug.

Belang van volksjury

Ten slotte wil Cyriel nog kwijt dat hij erg veel belang hecht aan de volksjury. “Het is niet gemakkelijk om te bepalen of iemand schuldig is. De jury bestaat uit alle soorten mensen en sommigen gebruiken het zuivere boerenverstand. Helaas gebeurt het dat men het achteraf moeilijk krijgt en psychologische steun gaat zoeken. Maar volgens mij helpt het wel om rechtvaardige beslissingen te nemen in moeilijke situaties.”

De opbrengst van het boek gaat naar vzw Kleine Prins. Op 27 september wordt het boek officieel voorgesteld aan de rechtbank van Tongeren. ‘Daders en Slachtoffers’ zal 29,90 euro kosten, telt 230 bladzijden en kan gereserveerd worden via cyriel.lambrix@telenet.be.