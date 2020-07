Cultuurfestival MoMeNT organiseert buitenexpo ’t Hospitaal van fotograaf Jos Molenaers: “Velen hebben zowel goede als slechte herinneringen aan dit oude ziekenhuis” Emily Nees

01 juli 2020

07u21 4 Tongeren De vierde editie van cultuurfestival MoMeNT valt helaas grotendeels in het water vanwege de coronacrisis. Toch valt er nog steeds wat te beleven in het centrum. Vanaf 1 juli opent de buitenexpo ’t Hospitaal aan het Julianusplein. De tentoonstelling van fotograaf Jos Molenaers (62) bevat een 50-tal zwart-witbeelden die genomen zijn in het vroegere ziekenhuis in de jaren 80.

In de volksmond wordt het Julianusplein dikwijls nog geduid als de plek van het oud hospitaal. De Tongerse fotograaf Jos Molenaers had de eer om er kiekjes te schieten in de jaren 80 als eindopdracht voor school. Exact 40 jaar later worden de zwart-witfoto’s publiekelijk tentoongesteld. Het vormt op die manier eveneens een eerbetoon aan de zorgverleners, die het zwaar kregen te verduren door de coronacrisis.

Al is de timing louter toeval. “We plannen al sinds eind vorig jaar om de expo te doen. Ik woon in het centrum van Tongeren en kom bijna dagelijks voorbij het Julianusplein. De ramen zijn er wat vuil en bedekt met kippengaas. Het leek me daarom leuk om de foto’s er op te hangen.”

Waarom Molenaers precies koos om destijds het hospitaal in beeld te brengen? “Als 7-jarig jongetje heb ik een aantal weken in het ziekenhuis gelegen vanwege een breuk aan mijn elleboog. De monumentale gangen, de kale plafonds van 5 tot 6 meter hoog en de glimmende vloeren hebben een bepaalde indruk nagelaten. Toen ik moest kiezen waar ik foto’s zou gaan trekken, koos ik voor het hospitaal in Tongeren. Bovendien woonde ik er toen maar vijf kilometer vandaan.”

Herinneringen

“De aanpak was er heel persoonlijk. Er waren slechts rond de 25 kamers. Tijdens de drie dagen dat ik er foto’s ben gaan maken, kwam ik steeds dezelfde verpleegsters tegen.” Al is er één ontmoeting die in Molenaers’ geheugen staat gegrift: die met de hoofdverpleegkundige. “Ik mocht een bevalling met een keizersnee bijwonen. Aangezien ik het personeel niet wilde storen, stond ik verderop. Uiteindelijk liet ik weten dat ik niets kon zien en gaven ze me een houten trapje met drie treden, waar ik net over de schouders heen kon meekijken.”

“Het was middag en ik verrekte van de honger. Mijn maag stopte niet met grommen en de hoofdverpleegkundige bleef me maar aankijken. Achteraf vroeg ik waarom ze dat precies deed. ‘Meer dan de helft van de stagiaires die hier komen, vallen flauw als ze een druppel bloed zien en jij staat zelfs vanop een trap te turen’, zei ze.”

“Het leuke is dat ik, na het plaatsen van een bericht op Facebook, de ouders en het kind waarvan de moeder is bevallen, heb gevonden. Drie dagen later reageerde de mama al. Zij en haar man wonen nog steeds in Tongeren. Hun zoon is ondertussen al 40 jaar oud geworden.”

De directeur van het AZ Vesalius herkende zijn tante, die toen verpleegster was, op één van de foto’s Fotograaf Jos Molenaers

Molenaers koestert het verhaal. “Het doet mij nu deugd om de foto’s terug te zien. Het roept herinneringen op, niet enkel bij mij. De directeur van het AZ Vesalius herkende zijn tante, die toen verpleegster was, op één van de foto’s.”

Anekdotes delen

“Ik denk dat er nog heel veel mensen zijn die goede en slechte herinneringen hebben aan dit oude ziekenhuis. Daarom hebben MoMeNT en ik mensen opgeroepen om anekdotes met ons te delen via mail.” En daar is heel wat respons op gekomen volgens de organisatie. Men zet nu op alles op alles om de verhalen te bundelen in een boek.

Wie nog graag een anekdote van toen wil doorsturen, kan ter inspiratie eerst een kijkje gaan nemen aan de grote inkom van het Julianuscomplex. Daar hangen tien grote zwart-witfoto’s in de raamnissen langs het huidige Eburonhotel. Een 40-tal kleinere exemplaren kleven op de vitrine van een leegstaand winkelpand.

Meer informatie vind je op moment.tongeren.be.