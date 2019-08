Crèche waar kleuter buiten wandelde blijft open en komt met plan van aanpak: “Ouders worden gesensibiliseerd om deuren beter te sluiten” Dirk Selis

12 augustus 2019

17u56 0 Tongeren Volgens Kind en Gezin is het onmiddellijk gevaar bij de Tongerse kinderopvang Juul geweken. Bailey, de peuter van 16 maanden nam er een kleine drie weken geleden op eigen houtje de benen en wandelde 200 meter ver de drukke Hasseltsesteenweg op. “Er was een gesprek met de organisator bij Kind en Gezin. Daarbij kwamen belangrijke veiligheidsaspecten zoals toezicht en risicoanalyse alsook communicatie met ouders en klachten van de ouders aan bod”, zegt Leen Dubois van Kind en Gezin.

“De organisator van Kinderopvang Juul heeft ons een plan van aanpak voorgelegd. Zo zal hij onder meer een extra sas voorzien in de opvang en een telmoment voor- en na iedere uitstap inlassen. Hij plant een betere, meer open communicatie met de ouders. En de ouders worden nog meer gesensibiliseerd om de deuren goed te sluiten”, vertelt woordvoerder Leen Dubois van Kind en Gezin.

Extra maatregelen

“Intussen heeft de Zorginspectie ook een inspectie ter plaatse uitgevoerd. Kind en Gezin volgt het verslag op de voer op en houdt ook het gemeentebestuur op de hoogte van de ontwikkelingen sinds het wegloop-incident. Op dit moment is het onmiddellijk gevaar geweken en zijn er ook extra maatregelen genomen om herhaling te vermijden. Op basis van objectieve vaststellingen door de Zorginspectie, zal Kind en Gezin evalueren of er extra maatregelen nodig zijn”, besluit Dubois.

Hallucinant

Meester Kristof Driesen, die de vader van peuter Bailey vertegenwoordigd, vindt het plan van aanpak eerder hallucinant: “Dat men nu afkomt met het feit dat men de kinderen voor en na een uitstap gaat tellen. Ik mag toch wel hopen dat dit eerder ook gebeurde. Ook ziet men nu plots in dat men toch wel een betere afrastering aan die drukke steenweg moet voorzien. Neen, hier zit iets ten gronde verkeerd in de organisatie van de kinderopvang en mijn cliënt (Dimitri van Asch, de vader van peuter Bailey red.) wil het hiermee niet laten. Anderen kinderen lopen er gevaar. We zijn dan ook een burgerlijke procedure gestart en mijn cliënt heeft een strafklacht neergelegd bij de politie van Tongeren.”

Organisator Geert Derwael van kinderopvang Juul, alsook zijn advocaat mr. Erik Schellingen waren niet bereikbaar voor commentaar.