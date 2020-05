Coronapiek in Tongeren? Stad weerlegt berichtgeving Birger Vandael

31 mei 2020

21u47 0 Tongeren Dit weekend was er sprake van een nieuwe coronapiek in Tongeren met zeventien nieuwe besmettingen. De stad laat weten dat hiervan geen melding werd gemaakt, noch door Sciensano noch door de dokters van de triagepost in Tongeren, noch door az Vesalius. “Het aantal nieuwe besmettingen is dan ook niet onrustwekkend”, klinkt het in een officieel bericht.

“Er is in Tongeren geen verdachte toename van Covid19-gevallen, dit wordt ook bevestigd door de resultaten van het cyberlab”, zegt Geert Landmeters, coördinator van de triagepost in Tongeren. “Ik heb dan ook geen idee vanwaar die negatieve cijfers dus komen, ook het labo van az Vesalius kent geen verdachte toename. Misschien gaat het - zoals recent in Sint-Truiden – om een vermenging van PCR-uitslagen en serologische testen op antistoffen, maar dit is totaal iets anders. Ook via de collega-huisartsen in Tongeren werd er geen melding gemaakt van een abnormale toename.”

In het az Vesalius liggen er momenteel nog 18 covid-patienten. Er zijn geen covid-patiënten meer op de intensieve afdeling.