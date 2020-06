Cor en Ona zijn de namen van de jonge slechtvalken op de basiliek in Tongeren Dirk Selis

11 juni 2020

16u12 0 Tongeren De twee jonge slechtvalkjes die op de kerktoren van de basiliek in Tongeren wonen, hebben de toepasselijke namen Cor en Ona gekregen, naar de pandemie. Binnenkort vliegen de jongen uit.

Op de kerktoren van de basiliek broeden al enkele jaren slechtvalken in een nestkast. “De broedkast die de ‘Ringgroep Tongeren 03’ in 2008 installeerde op de toren van de Basiliek, bleek een ideale broedplek voor de slechtvalk te zijn”, vertelt schepen van Milieu Patrick Jans (Open Vld). “Na jaren uit onze contreien verdwenen te zijn, maakt de slechtvalk sinds enkele jaren zijn comeback. De slechtvalk is de grootste inheemse valk, vaak bestempeld als ‘de snelste vogel ter wereld. En nu worden er dus voor het tweede jaar op rij jonge slechtvalken geboren op de Basiliektoren.”

In mei

“Het eerste ei is gelegd op 28 maart en het tweede op 6 april”, gaat Jans verder. “Daar zitten dus 9 dagen tussen en dat is heel veel, want normaal zit er maximum 48 uren tussen de eileg. We waren dus benieuwd wat ervan zou komen. Op 6 mei is het eerste kuiken dan uit het ei gekomen en het tweede kuiken zag het daglicht op 9 mei. De jongen werden geringd toen ze 25 en 28 dagen oud waren. Het vrouwtje heet Ona en het mannetje Cor, want als je dat samenvoegt, dan krijg je Corona. Als de jongen 40 of 42 dagen oud zijn, beginnen ze uit te vliegen. Waarschijnlijk blijven Cor en Ona dus nog een 14-tal dagen.”

Nestkast

Je kan de slechtvalken trouwens zelf volgen via een webcam op de basiliek. Eind 2019 plaatste de stad Tongeren twee webcams bij de nestkast. Een eerste camera in de nestkast, gericht op het nest zelf. De andere camera werd geplaatst bij de ingang van de nestkast. De webcams maken het voor de leden van de Ringwerkgroep Tongeren 03 gemakkelijker om de situatie op te volgen.