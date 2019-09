Chocoladefabriek in Tongeren wint ‘Oscar’ van de vastgoedsector Dirk Selis

20 september 2019

10u20 0 Tongeren De beste Belgische vastgoedprojecten van 2019 zijn donderdagvond bekroond tijdens de tweede editie van de Real Estate Society (RES) Awards, oftewel de Oscars van de vastgoedsector. Grote winnaars dit jaar zijn: Tivoli GreenCity, een nieuwe duurzame woonwijk middenin Brussel, het nieuwe hoofdkantoor van CERA in het centrum van Leuven, en de Chocoladefabriek in Tongeren. Een achtkoppige jury van experts en prominenten, onder wie Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani en Brussels bouwmeester Kristiaan Borret, loofde de laureaten voor hun sterke inspanningen op het vlak van duurzaamheid, design en innovatie.

Op de eerste dag van Realty, dé vastgoedtop van het jaar, zijn vanavond de RES Awards 2019 uitgereikt. Het gaat om een initiatief van de Real Estate Society, de vereniging van de vastgoed-alumni van de Antwerp Management School (AMS). De awards prijzen buitengewone Belgische bouwprojecten in drie sectoren: residentieel vastgoed, (semi-)publiek vastgoed en institutioneel investeringsvastgoed. Meer dan dertig projectontwikkelaars en architecten uit alle hoeken van het land dienden de voorbije weken hun meest in het oog springende projecten van het voorbije jaar in om zo één van de felbegeerde Belgische vastgoed-Oscars in de wacht te slepen. Het was een achtkoppige vakjury van experts en prominenten, onder wie Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani, Kati Lamens, voorzitter van Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV), Kristiaan Borret en Peter Vanden Abeelde, bouwmeesters in respectievelijk Brussel en Gent, die de drie winnende projecten bekend maakte.

Industrieel patrimonium

In de categorie ‘Beste Residentiële Ontwikkeling’ werd vanavond de Chocoladefabriek in Nerem (Tongeren) als winnaar uitgeroepen. Dit monumentaal pand met industrieel karakter werd herbestemd tot een woongebouw midden in het groen. De Chocoladefabriek werd gerealiseerd door ontwikkelaar P&P Projects, samen met het Hasseltse a2o-architecten en het Tongerse BuroLandschap. “De verdienste van de Chocoladefabriek is dat dit project aangedurfd is in een omgeving buiten de grote stad. Het toont aan dat er nog kansen zijn voor vervallen industrieel patrimonium buiten de stadscentra. De finesse waarmee de herbestemming is aangepakt, door het respectvolle bewaren van wat bestond en de subtiele toevoegingen van het nieuwe, maakt dat het volledige project klopt. Ook de elegante aanpak van de omliggende groene ruimte doet het geheel erg gracieus oprijzen in het landschap.” aldus de Jury RES Awards.