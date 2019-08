Chocoladedieven riskeren 20 maanden cel VCT

12u58 2 Tongeren Een Georgiër en een kompaan riskeren 20 maanden cel voor verschillende diefstallen in Limburg. Ze gingen aan de haal met winkelkarren vol chocolade en koffie om die in Duitsland te verkopen.

De twee beklaagden verblijven in de gevangenis van Hasselt maar wilden zelf niet overgebracht worden naar de strafrechtbank in Tongeren voor de behandeling van hun strafzaak.

Volgens de aanklager vormde de twee een bende die vooral de filialen van de winkelketen Lidl viseerden. Ze werkten steeds volgens dezelfde modus operandi. Een van hen laadde een winkelkar vol chocolade en koffie en plaatste de volle kar aan de ingang van de winkel. Daarna reed de tweede handlanger de kar naar buiten.

Op 16 maart werden de twee kompanen betrapt nadat ze dezelfde truc wilde toepassen. Hun voertuig met Franse nummerplaat werd op de parking aangetroffen vol chocolade. In de gps van het voertuig stonden alle adressen van oude en nieuwe winkelfilialen waar eerder diefstallen werden gepleegd. Op basis van de camerabeelden konden de twee ook aan die feiten gelinkt worden.

De Georgiër K.T gaf toe dat hij in Duitsland een winkel uitbaatte en de goederen in België kwam stelen om ze in Duitsland in zijn winkel te verkopen.

Vonnis volgt op 13 augustus.