Chauffeur rijdt in op bushokje en pleegt vluchtmisdrijf BVDH

26 oktober 2019

Zaterdagochtend rond 4 uur reed een Personenwagen in op het bushokje aan de Achttiende-Oogstwal in Tongeren. Daarbij raakte dit bushokje zwaar beschadigd. De bestuurder van het voertuig pleegde vervolgens vluchtmisdrijf. Hij reed met zijn gehavend voertuig verder in de richting van de Maastrichtersteenweg. “Onze politieploegen konden het voertuig daar aantreffen en identificeerden de bestuurder", vertelt Hoofdinspecteur van de Interventiedienst Stijn Vincent. “De nodige processen-verbaal werden opgesteld.”