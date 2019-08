Celdeur gerechtsgebouw Tongeren (voor één keer) wagenwijd open Dirk Selis

06 augustus 2019

03u15 0 Tongeren Na de succesvolle editie van vorig jaar zet het gerechtsgebouw van Tongeren in augustus 2019 opnieuw haar deuren open voor het groot publiek. De TIJDrover is een theatrale audiotour langs persoonlijke interviews en verhalen. Deze verrassende voorstelling biedt je nu de kans om te ervaren hoe het zou zijn om op een stoel in een assisenzaal plaats te nemen.

“Op 10 en 11 augustus 2019 beleeft u de TIJDrover in het gerechtsgebouw van Tongeren: een theatrale audiotour langs persoonlijke interviews en verhalen op bijzondere plekken voor en achter de schermen van de assisenzaal. U hoort er niet te zijn, u heeft niets misdaan, geen rechtenstudie gevolgd, u bent geen griffier, en toch mag u er even gaan zitten. Het kost u alleen wat tijd”, vertelt Dorien Bollaers van het Tongerse Cultuurfestival MoMeNT.

Drie routes

We hebben drie routes gemaakt; één van de dader, één van de advocaten en de rechters en één van de volksjury”, gaat Bollaers verder. “Iedereen krijgt een route toegewezen. En zo kom je op plekken waar je normaal gezien nooit komt: op de stoel van de rechter of in de cel in de kelder van het gerechtsgebouw.” De voorstelling draait rond tijd. “De tijd die een proces in beslag neemt, de tijd die juryleden tegen wil en dank in zo’n proces moeten steken. En de tijd die een veroordeelde afgepakt wordt als hij naar de gevangenis moet. En ook de nabestaanden van slachtoffers hebben tijd nodig om alles te verwerken.”

Matteo Simoni

“Voor de TIJDrover zijn drie verschillende audiotours in dit gerechtsgebouw exclusief voor festival MoMeNT gemaakt. De TIJDrover is een associatie tussen journalistiek en theater. Sien Eggers, Matteo Simoni, Francesca Vanthielen en andere stemacteurs zijn naast de openhartige gesprekken met rechter, advocaat en ouder van een dader te horen als stemacteur”, besluit Bollaers.

De TIJDrover is een onderdeel van het festival MoMeNT in Tongeren. De voorstellingen vinden plaats van zaterdag 11 augustus tot zondag 19 augustus. Je moet wel op voorhand reserveren.