Burgemeester van Borgloon Erik Awouters: “Paars-Geel natuurlijk! Anders gaan we kapot” Dirk Selis Birger Vandael en EWH

04 december 2019

16u24 0 Tongeren Bij Open Vld stelt men momenteel openlijk de vraag welke samenstelling van de federale regering de voorkeur krijgt: paars-groen (met Groen) of paars-geel (met N-VA). Onze krant voelde de Limburgse burgervaders aan de tand.

“Daar heb ik u een heel duidelijk antwoord op”, zegt de burgemeester van Borgloon Erik Awouters. “Paars-Geel natuurlijk! Anders regeren we ons kapot met die groenen.” Dat wil de burgemeester van Heers dan weer niet gezegd hebben. “Ik hou mij met Heers bezig en laat de nationale politiek aan de nationale ploitici over”, zegt Kristof Pirard van Heers. Eenzelfde geluid horen we in Maaseik met burgemeester Johan Tollenaere: “Liever geen commentaar, ik ga de onderhandelingen niet bemoeilijken met mijn mening.”

Kleur van de kat

Het was uitkijken naar de mening van het Limburgse kopstuk en burgemeester van Tongeren Patrick Dewael. “Welke kleur de kat heeft, maakt mij niet uit, als ze maar muizen vangt. We willen zo snel als mogelijk een federale regering vormen met voldoende liberale accenten.” Een mening die ook de burgemeester van Zonhoven volgt: “Welke kleur is minder van belang, zolang er maar een voldoende liberaal beleid wordt gerealiseerd”, zegt de Zonhovense burgemeester Johnny Deraeve. “Ik hoop wel dat er spoedig een nieuwe regering van start zal kunnen gaan. Ik roep dan ook iedereen op om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Het was bijzonder onverantwoord dat de N-VA de vorige regering met een duidelijke socio-economische agenda heeft doen vallen. Daardoor zit het land nu al een jaar zonder regering en is de begroting ontspoord.”

Véél blauw

In Hoeselt heeft burgemeester Werner Raskin dan weer een lichte voorkeur voor paars-geel: “Maar er moet een juist evenwicht zijn tussen ecologie en economie.” In Hechtel-Eksel heeft burgemeester Jan Dalemans geen voorkeur: “Voor mij is vooral de inhoud belangrijk: ik ben voorstander van het verhogen van de koopkracht, het verlagen van de lasten en het wegwerken van het gat in de begroting. Het speelt voor mij geen rol welke federale regering dat zal organiseren.” In Lanaken is burgemeester Marino Keulen eerder voorzichtig: “Nog veel te vroeg om daar uitspraak over te doen, maar liefst een regering met véél blauw!”

