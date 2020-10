Boutique Wine gaat samenwerking aan met voormalig finalist van ‘Mijn Restaurant’ Emily Nees

01 oktober 2020

09u10 0 Tongeren Jimmy Michiels, die in 2010 deelnam aan het VTM-programma ‘Mijn Restaurant’ en op de tweede plaats eindigde, vervoegt zich bij het Boutique Wine-team. De voormalige restaurantuitbater zal de wijnen in de markt trachten te zetten.

Jimmy Michiels is vooral bekend van het restaurant ‘Lucie en Jimmy’ in Tongeren, dat hij 8 jaar lang heeft uitgebaat samen met zijn toenmalige partner Lucie Ory. Na de sluiting van het restaurant ging Jimmy op zoek naar een nieuwe uitdaging, en zo kwam hij terecht bij de speciaalzaak Boutique Wine.

“Zes jaar geleden was Jimmy onze eerste klant,” vertelt Sabine Piccard, zaakvoerster van de Tongerse Boutique Wine. “Hij werkt al sinds het prille begin met de wijnen van Boutique Wine. In 2019 sloegen we de handen in elkaar voor de oprichting van Zomerbar Brasa en met veel enthousiasme slaan we nu opnieuw de handen in elkaar. Hij gaat onze wijnen verder in de markt zetten, zowel bij particulieren als horecabedrijven.”