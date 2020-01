Bocholtse pestjongeren veroordeeld tot twee jaar cel: “Ze braken zelfs een gehandicapte zijn been” Dirk Selis

21 januari 2020

18u32 0 Tongeren De beruchte Bocholtse broers R. zijn in de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden en twee jaar voor een hele reeks van feiten waaronder belaging van verschillende agenten, de vernieling van de woning van hun toenmalige buren in Bree en het vernielen van een auto in Bocholt. Bij dit laatste incident hield een gehandicapte man een gebroken been over.

De twee broers R. staan in Bree en Bocholt bekend als echte probleemjongeren die er niet voor terugdeinzen om hun ganse buurt te terroriseren. In 2017 viseerden de twee twintigers en hun vrienden, hun toenmalige buren. De buurvrouw werd regelmatig ‘geplaagd' met overdreven luide muziek, drugsoverlast en pesterijen. Op 4 september 2017 had ze er genoeg van en belde ze de politie toen één van de broers zijn vriendin in elkaar sloeg. Die namen de man even later mee naar het politiebureau. Maar de jongeren namen wraak. Toen de vrouw een weekendje er op uit trok, sloegen de drie vrienden haar hele woning kort en klein en gingen ze ervandoor met twee fietsen, een televisie en een bulk medicijnen. Zo erg dat de buurvrouw bij haar terugkomst niet meer in haar gevandaliseerde woning terecht koen. Ze kreeg voor vijf maanden een noodwoning toegewezen. In totaal veroorzaakten de drie jongeren voor meer dan 13.000 euro schade op enkele uren tijd.

Gehandicapte man pesten

Ook een gehandicapte man en diens kennis werden lastiggevallen door de vier jongeren. Na een avondje stappen achtervolgden de jongeren het duo en vernielden de auto. Het been van de gehandicapte man werd gebroken toen de autodeur werd dicht gestampt bij het instappen. De jongeren stonden verder ook terecht voor het belagen van verschillende politieagenten die bij de verschillende feiten tussenbeide kwamen en voor het dragen van wapens waaronder een ringijzer, boksbeugel en een stroomstootwapen. Aan hun slachtoffers moeten de vier twintigers een schadevergoeding betalen van in totaal 24.279 euro.