BMW boort zich in gevel in Vreren Dirk Selis

27 februari 2020

22u00 120 Tongeren In Vreren, een deelgemeente van Tongeren, is donderdagavond een BMW klem geraakt tussen de garagepoort en een huisgevel in de Venstraat. De bestuurder was naar alle waarschijnlijkheid onwel geworden en geraakte van de weg. De bestuurder werd door de brandweer uit het wrak gehaald.

De BMW raakte op het voetpad eerst een stapel granieten blokken voor hij zich in de gevel van het huis in de Venstraat boorde. Door de zware klap raakte ook een geparkeerde auto in de garage zwaar beschadigd. Het huis moest door de brandweer gestut worden. De bestuurder werd naar het ziekenhuis afgevoerd.