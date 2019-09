Bistro Bacchus opent haar deuren in het Gallo-Romeins Museum Tongeren: “Bij Toutatis, Romeinse gehaktballetjes op het menu” Dirk Selis

20 september 2019

16u27 1 Tongeren Bistro Bacchus opent vrijdag officieel haar deuren in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren. De nieuwe brasserie baadt in een Romeinse sfeer en serveert op haar kaart gerechten die ten tijden van de Romeinen op tafel kwamen. Neen, geen flamingotongen en gevulde olifantensmurf, maar wat dacht u van Romeinse gehaktballetjes en een Romeinse croque met Tongerse waterkers. Bij Toutatis! Ambiorix moest het weten...

Bistro Bacchus, het voormalig Museum Kafee, is opgevat als perfect verlengstuk van het Gallo-Romeins Museum. Bacchus is namelijk een Grieks-Romeinse god uit de Oudheid die geassocieerd wordt met lekker eten, drinken en gezellig samenzijn. Daarnaast is hij ook de beschermgod van de wijnbouw en de boomgaarden, een mooie verwijzing naar de fruitstreek.

Romeinse balletjes en Cerignola olijven

De bistro telt 126 zitplaatsen en het ruime terras biedt plaats aan 46 personen. Daarnaast biedt het museum ook diverse ruimtes aan voor groepen van 20 tot 120 personen, waarvoor Bistro Bacchus de catering verzorgt. De verrassende kaart biedt naast lekkere Belgische klassiekers ook gerechten aan met een Romeinse toets of specifieke ingrediënten. Zo staan er Romeinse balletjes en Cerignola olijven op het menu en worden sommige gerechten vergezeld van ingrediënten zoals sumak, lavas en Romeins kruidenzout. Lokale producten staan eveneens centraal in Bistro Bacchus, met wijn van Genoels-Elderen en Aldeneyck, Pipo Appelsap en de gekende Limburgse Vlaai. Bovendien worden de gerechten bereid met een lokale twist zoals waterkers en Jonagold appels. Stuk voor stuk Zuid-Limburgse streekproducten die Bistro Bacchus met trots een glansrol geeft. “Door de samenwerking met Bistro Garden als ervaren horecapartner kunnen wij onze bezoekers lekker eten aanbieden aan een betaalbare prijs. Dit sluit mooi aan bij de identiteit van het museum”, vertelt waarnemend burgemeester An Christiaens.

Bistro Garden

De vernieuwde brasserie wordt uitgebaat door Bistro Garden, een zusteronderneming van de Belgische restaurantketen Lunch Garden. Een verrassend kader, kwalitatieve gerechten met lokale producten en een uitstekende service aan tafel staan centraal in elk Bistro Garden concept. Een concept dat kadert binnen de ambitieuze vernieuwings- en diversificatiestrategie die Lunch Garden sinds enige tijd voert. CEO Annick Van Overstraeten licht toe: “Bijkomende remodelings, nieuwe restaurants, de uitbating van restaurants in ziekenhuizen en musea, thuisbezorging en tal van kleinere concepten in stadscentra en daarbuiten: het zijn allemaal unieke projecten die Lunch Garden vandaag definiëren.” Gelukkig moet Ambiorix, die enkele tientallen meters verder vanop zijn sokkel over de Tongerse markt uitkijkt het niet meer meemaken.

Voor meer info over Bistro Bacchus, zie https://www.bistrobacchus.be.