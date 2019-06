Bib nog tot einde van maand open voor blokkende studenten

LXB

20 juni 2019

12u00 0 Tongeren Nog tot het eind van de maand kunnen studenten die zich voorbereiden op hun examens komen blokken in de bibliotheek van de stad Tongeren, die ondergebracht is in een vleugel van cultuurcentrum De Velinx.

Daar kunnen elke dag vanaf 8 uur ‘s morgens - op zaterdag is dat een uurtje later - 75 studenten terecht. “Samen studeren in de bibliotheek is populair en al lang geen tijdelijke trend meer”, getuigt schepen van Onderwijs Guy Schiepers. “Ze zoeken de rust van de bibliotheek op en ze halen extra energie uit het feit dat ze anderen zien blokken.” Voor de studenten is in de bibliotheek een koffiehoekje ingericht waar ze gratis koffie, water en kleine snacks kunnen krijgen. Verder kunnen de studenten ook van een gezonde en gekoelde smoothie genieten. Met de hittegolf die voorspeld wordt wellicht een welgekomen verfrissing.