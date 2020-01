Bestuurder zonder rijbewijs en onder invloed staande gehouden Dirk Selis

31 januari 2020

15u12 0 Tongeren Een mobiele patrouille van de politiezone Tongeren-Herstappe heeft afgelopen woensdag een voertuig opgemerkt dat zich in de voorbije dagen verschillende malen had onttrokken aan een verkeerscontrole. Het voertuig kon door twee ploegen staande gehouden worden op de Hasseltsesteenweg in Tongeren.

Tijdens de controle bleek dat de bestuurder, een 42-jarige man uit Kortessem, niet in het bezit was van een rijbewijs. Dat was ingetrokken wegens vroegere verkeersinbreuken. Tevens testte de bestuurder ter plaatse positief op de afgenomen speekseltest voor het gebruik van verdovende middelen. Zowel de bestuurder als de eigenaar van het voertuig (die als passagier in de wagen zat) werden in het bezit gevonden van een gebruikershoeveelheid verdovende middelen. Die werden in beslag genomen.

De nodige processen-verbaal werden opgesteld. Zowel de bestuurder als de eigenaar zullen zich moeten verantwoorden voor de politierechter, want niet alleen het rijden zonder rijbewijs maar ook het toevertrouwen van een voertuig aan een bestuurder zonder rijbewijs is strafbaar. Het voertuig werd in beslag genomen voor de duur van het lopend rijverbod.