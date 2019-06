Beschuldigde Roberto S. “Ik hoop dat de ellende nu snel voorbij is en dat ik naar huis mag gaan” Jury in beraad over de schuld

VCT

18 juni 2019

14u48 0 Tongeren In zijn laatste woord probeerde beschuldigde Roberto S. (38) de jury te overtuigen om hem vrij te spreken voor de doodslag op zijn dealer Toni Danti (°1951). Het slachtoffer werd op 28 maart 2012 met 52 messteken doodgestoken in zijn flat aan de Vennestraat in Genk. “Ik hoop dat mijn naam nu gezuiverd wordt. Ik heb dit echt niet gedaan. Ik zou willen dat deze ellende straks voorbij is. Dat ik naar huis kan gaan en mijn leven kan oppakken.” De aanklager en advocaten van de burgerlijke partijen hadden voor zijn verzoek wel nog een waslijst van belastende bewijzen opgelijst. Later vandaag volgt de uitspraak over de schuld.

Charlotte Kennis en Katrien Van der Straeten beschreven de zaak van hun cliënt Roberto S. als een cold case. “Een onderzoek waar jaren is aan gewerkt maar we eigenlijk niets exact in weten. Met hoeveel waren ze, welk wapen werd gebruikt, van wie zijn de bloedpoelen in de slaapkamer, het blijven openstaande vragen,“ benadrukte Van Der Straeten. Vreemd vond ze het dat niet onderzocht werd waar Toni zijn cocaïne kocht. Want hij was bang de laatste tijd. “En echt bang was hij alleen voor de grote jongens uit het milieu.”

Ze benadrukte dat er geen belastende sporen gevonden werden: niet op de kledij van Roberto, niet in zijn auto, niet in zijn huis. “Dat er vingerafdrukken en DNA van Roberto werden aangetroffen in het appartement van Toni Danti? Dat kan, maar dat is geen bewijs van schuld voor de feiten, want hij is daar verschillende keren cocaïne gaan kopen.” Roberto was volgens haar ook niet de laatste die Toni levend zag op 28 maart 2012. “En bovendien had die man hier achter mij ook geen enkel motief, wat toch wel nodig is voor zo’n zwaar misdrijf.” Ze vroeg in volle vertrouwen de vrijspraak. “Stuur nu een onschuldige mens niet opnieuw naar de gevangenis.”

Wel de juiste man

“Vergis u niet, voor u zit wel degelijk de juiste man,” pleitte Gino Houbrechts, de advocaat van de 19-jarige dochter van slachtoffer Toni Danti en haar moeder. Dertien bewijzen van schuld lijstte hij op. Bezwarende getuigenverklaringen, vingerafdrukken en DNA. “Huidcellen van Roberto op de rechter broekspijp van de pyjama van het slachtoffer. Van een hard en ruw contact van meer dan tien seconden, getuigde de deskundige. Dat is niet omdat Roberto Toni Danti een pedicure is gaan geven, maar omdat hij hem die nacht heeft vermoord.” En ook zijn alibi klopte niet. “Dat hij thuis porno was aan het kijken op het ogenblik van de feiten? Zijn computer is onderzocht, geen enkele activiteit tijdens die nachtelijk uren.”

Teveel coke en de vriendelijk pizzabakker verandert in 70 kilo leugens en 160 centimeter deugnieterij Advocaat Gino Houbrechts

Volgens Houbrechts was Roberto die nacht paranoia van de coke die hij gesnoven had. “En dan verandert die vriendelijke pizzabakker in 70 kilo leugens en 160 centimeter deugnieterij want dat hij dan agressief wordt blijkt uit zijn eerdere veroordeling voor foltering en slagen met een blijvende ongeschiktheid, waarbij het slachtoffer werd opgesloten in een hondenkooi. Toni Danti werd afgeslacht, gekeeld en bloedde leeg: 52 messteken dat is iemand verwoesten. Als u hem vrijspreekt, geeft u Toni een 53ste messteek, recht in zijn hart.”

Geen maffia-afrekening

Rik Vanreusel, advocaat van de echtgenote en dochter van Toni Danti deed ook de dwaalpiste van een afrekening van de Italiaanse maffia af als een caféverhaal. “De ogen van het slachtoffer waren intact, zijn tong was niet uitgesneden. Passief verweer was het enige wat Toni Danti, die net een slaappil had genomen, nog restte. Weerloos met armen en benen opgetrokken en Roberto maar steken, 1 liter bloedverlies op 17 seconden tijd. Hij heeft hem afgemaakt als een beest. Verklaar hem schuldig aan doodslag op Toni Danti zodat de nabestaanden na zeven jaar eindelijk gerechtigheid krijgen en aan zijn graf kunnen gaan zeggen dat ze doorgezet hebben voor hem in al zijn facetten, goed en kwaad.”

Geen motief? Natuurlijk wel. Toni had de coke die Roberto zo graag door zijn neus joeg maar waarvoor hij het geld niet had Openbare aanklager Boyen

Cirkel rond

Volgens openbare aanklager Patrick Boyen klopte het ook niet dat Roberto geen enkele reden had om Toni te doden. “Natuurlijk had hij die wel. Hij stond die nacht en de volgende dagen stijf van de coke. Danti had het spul dat hij zo graag in grote hoeveelheden door zijn neus joeg. Hij wilde dat, maar had er het geld niet voor.” Dat de beschuldigde met alles probeert weg te komen typeert hem. “Hij haalde er zelfs het deskundig onderzoek van de speurders voor onderuit. Hard roepen, maar inhoudelijk niets, geen uitleg voor zijn DNA op de pyjama van het slachtoffer en voor zijn speeksel vermengd met het bloed op het pakje in de nachtkast. Nergens in die slaapkamer werd een ander DNA profiel of een ander vingerspoor aangetroffen dan dat van Danti of Roberto. Daarmee is de cirkel rond en is de puzzel gelegd.”