Ben jij de juiste persoon om Tongeren te promoten? Dan word je misschien wel een van de 100 influencers! Dirk Selis

17 april 2020

13u58 0 Tongeren In het vertraagde ritme van de coronacrisis bleef de stad Tongeren niet stilzitten. De stad lanceert vandaag een Instagramcampagne onder de noemer #instacenturion. Met de vraag ‘Word jij één van onze 100 influencers?’, gaat de stad Tongeren op zoek naar 100 ambassadeurs die hun liefde voor Tongeren aan iedereen willen tonen.

Een trotse inwoner, een enorme fan, een Tongenaar of niet-Tongenaar, via www.instacenturion.be kan iedereen zich kandidaat stellen om een Instacenturion te worden. De stad wil graag uit alle leeftijdscategorieën Instacenturions inschakelen. “Wie gekroond wordt tot Instacenturion mag het komende jaar voor even de Instagrampagina van Tongeren overnemen”, zegt waarnemend burgemeester An Christiaens (CD&V). “Elk uniek stukje Tongeren mag voor de lens passeren en bovendien ook in eender welk thema: cultuur, erfgoed, natuur, eten, kinderen, architectuur, events, wonen... Noem maar op.”

Instacenturion

“Voor wie als Instacenturion wordt uitgekozen en nog niet zo bekend is met Instagram, organiseert de stad Tongeren een Instagramworkshop waarbij je de kneepjes van het vak leert en krijg je advies van het Instacenturion-team. De inschrijvingen om je kandidaat te stellen lopen tot en met 20 mei 2020 (de datum kan wijzigen afhankelijk van de maatregelen die de federale overheid zal nemen betreffende Covid-19, red.)”, besluit Christiaens.