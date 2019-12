Belg koopt massaal online dierengeneesmiddelen: Orde der Dierenartsen maant aan tot voorzichtigheid Dirk Selis

27 december 2019

10u41 0 Tongeren Nieuwe Europese regelgeving maakt het mogelijk om in ons land online voorschriftvrije dierengeneesmiddelen te kopen. Het Tongerse Farmaline - de grootste online apotheek van België - speelt hierop in door haar assortiment uit te breiden. En dat leidt tot een explosieve verkoop… “Producten voor honden en katten zijn het populairst, met name de middeltjes tegen vlooien, luizen en wormen.”

De kerstdagen brengen we traditiegetrouw door met het gezin en de familie. Veel Belgen rekenen ook hun huisdier(en) tot die ‘inner circle’: heel wat van de 1,5 miljoen honden en 2,2 miljoen katten pronkten de voorbije dagen op familiale eindejaarskiekjes, aten gretig mee van de gebraden kalkoen of keken vanop de schoot mee naar melige kerstfilms. Farmaline - sinds kort de grootste online apotheek van het land - biedt voortaan ook dierengeneesmiddelen aan. “Wij hebben een aanbod voor het ganse gezin”, weet oprichter Lode Fastré. “En daar hoort de hond, de kat, de kanarie,… ook bij. In onze webshop vind je voedingssupplementen, verzorgingsproducten (bv. voor de huid, vacht, ogen en oren) en producten voor gewrichten of spijsvertering.”

Vlooien en luizen

De verkoop ging van start in augustus en de cijfers piekten onmiddellijk. In september verdubbelde de omzet, in november en december groeide hij met meer dan 10%. “Producten voor katten zijn het populairst, daarna volgen de honden. Maar ook vogels, paarden en andere dieren vinden hun gading”, weet Lode Fastré. Vooral middeltjes tegen vlooien en luizen vallen in de smaak, op de voet gevolgd door hulpmiddelen bij het ontwormen.”

Waarom koopt de Belg deze dierengeneesmiddelen zo gretig online? Lode ziet drie redenen: “In onze webshop is het aanbod uiteraard breder dan in een fysieke apotheek, waar de stockageruimte beperkt is. Daarnaast is er het gebruiksgemak. Drukbezette gezinnen – die geen tijd hebben - of oudere mensen – die slecht te been zijn - sparen een verplaatsing uit. Ten slotte is medische kennis belangrijk. Hoewel het om voorschriftvrije producten gaat, verstrekken onze apothekers online advies en beantwoorden ze eventuele vragen.”

Met dank aan Europa

In heel wat Europese lidstaten zijn voorschriftvrije dierengeneesmiddelen al langer online te koop. Waarom breidde Farmaline – bij opstart de eerste online apotheek in België – dan onlangs pas haar assortiment uit met dierengeneesmiddelen? “Europa is al lange tijd gewonnen voor de online verkoop van voorschriftvrije geneesmiddelen. 15 jaar geleden vaardigde het daarom een richtlijn uit, die de verkoop mogelijk maakte in de lidstaten. Dat wettelijk kader gold zowel voor dieren als voor mensen”, reconstrueert Lode. “België vaardigde in 2009 echter een Koninklijk Besluit uit dat de online verkoop van dierengeneesmiddelen blokkeerde. Begin dit jaar overrulede een Europese verordening op haar beurt deze Belgische regelgeving. Sindsdien zijn voorschriftvrije (dieren)geneesmiddelen ook in België online te verkrijgen.”

Apotheker van vlees en bloed

“De trend van de voorschriftvrije geneesmiddelen zet zich nu ook voort bij dierengeneesmiddelen. Op zich hebben we daar niets op tegen. Maar het blijft wel zo dat de apotheker van vlees en bloed als aanspreekpunt verder weggedeemsterd. En met hem en haar, ook hun advies en goede raad. Wees dus voorzichtig waar u die geneesmiddelen koopt, want namaakgeneesmiddelen tieren welig op het internet”, waarschuwt voorzitter dr. Theo Borgers van de Orde der Dierenartsen.