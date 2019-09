Back to School Party voor prille Tongerse pubers DSS

17 september 2019

13u58 0 Tongeren De jeugddienst van de stad Tongeren organiseert op vrijdag 20 september in Hal P de tweede editie van de ‘Back to School Party’. Alle leerlingen van de Tongerse scholen (eerste graad secundair onderwijs) zijn van harte welkom.

“De overgang van het lager naar het secundair onderwijs is een grote stap”, zegt An Christiaens, waarnemend burgemeester en schepen van Jeugd. “Het ene jaar waren deze leerlingen nog de oudste, het jaar erna zijn ze plots terug de jongste. Met de aankomende puberteit gaat er voor deze meisjes en jongens een heel nieuwe wereld open. De druk die de oudere leerlingen op hen zullen leggen de komende jaren zal het er zeker niet makkelijker op maken. Ook op sociaal vlak staan er heel wat nieuwe uitdagingen voor de deur. Ondanks dat ze nog jong zijn, dromen ze nu al van het uitgangsleven dat voor hen ligt. Met de Back to School Party willen we hen laten ervaren dat fuiven en plezier maken ook kan zonder alcohol en/of agressie.”