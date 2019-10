AZ Vesalius Tongeren zet reuma in de kijker Dirk Selis

15 oktober 2019

12u55 0 Tongeren Naar aanleiding van de jaarlijkse ‘Wereld Reuma Dag’ konden de Tongenaren afgelopen weekend een bezoek brengen aan de infostand van de vereniging ‘Reumatoïde Artritis Limburg vzw’ in het AZ Vesalius. De bedoeling van deze infostand was om reuma meer in de kijker te zetten.

Jaarlijks wordt op 12 oktober ‘Wereld Reuma Dag’ (World Arthritis Day) gehouden. Maar wat is reuma precies? Dat wilde het AZ Vesalius in Tongeren wat duidelijker maken met een infostand. “Bij reumatoïde artritis kan er een aantasting komen van het kraakbeen. Dat leidt dan tot erosievorming en eventueel beschadiging van het gewricht, wat dan weer leidt tot functiebeperking.”

85.000 Belgen hebben artritis. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, krijgen niet alleen mensen op leeftijd de ziekte. “Ook 1 op 1.000 kinderen ontwikkelt de ziekte. Ik heb dus kindjes van drie jaar oud die het ook hebben”, vertelt reumatoloog Jan Lenaerts. “Ik wist wel wat reuma was, maar had geen idee wat het inhield”, zegt voorbijganger Hans Janssen. “Na een gesprekje met de mensen van de infostand, heb ik wel een duidelijker beeld van wat reumatoïde artritis is en kan ik me de pijn indenken die je als patiënt ervaart.”