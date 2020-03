AZ Vesalius krijgt steun van de brandweer Birger Vandael

21 maart 2020

22u55 0

Het algemeen ziekenhuis Vesalius in Tongeren kreeg zaterdagmiddag een ‘driveby’ van de lokale brandweer. Op deze manier worden ze gesteund in deze moeilijke tijden. “Dit raakt ons en is hartverwarmend dat wij zo gesteund worden in deze moeilijke tijd. De driveby van de helden van de brandweer vandaag was een hoogtepunt om ons personeel een hart onder de riem te steken. Dit doet goed!”, klonk het bij het ziekenhuis.