Audiotour door gerechtsgebouw geeft uniek beeld van assisenproces Birger Vandael

10 augustus 2019

17u02 0 Tongeren Dit weekend zet het gerechtsgebouw van Tongeren opnieuw haar deuren open voor het groot publiek. Tijdens de theatrale audiotour kruip je als bezoeker in het hoofd van de volksjury, rechter of verdachte. Een unieke ervaring die ook dit jaar veel volk lokt.

Een deelnemer krijgt één van de drie rollen toegewezen en beleeft vervolgens het unieke verhaal van die rol. De ene mag plaatsnemen op de stoel van de rechter, de andere wordt even opgesloten in de cel en de derde zetelt in de volksjury. Dankzij de stemmen van onder meer Matteo Simoni, Sien Eggers en Francesca Vanthielen zorgt dit voor een speciale ervaring die mensen in een halfuur op een unieke manier doet kennismaken met een assisenproces.

Andere steden

“Het is als het ware een film voor de oren”, stelt Lubert Priems van producent Stichting Laudio. We combineren fictie met non-fictie door enkele betrokkenen van een assisenproces te interviewen. Het mooie is dat ieder zijn of haar eigen verhaal beleeft. Het is inmiddels de tweede editie van deze tour, we overwegen om het concept ook in andere steden te introduceren.”

Thomas Franckx (26) kwam helemaal uit Herne in het Pajottenland om de ervaring te beleven: “Ik was rechter en voelde me dus plots erg verantwoordelijk. Mijn vriendin studeert rechten, maar het was de eerste keer dat ik de zaal zelf kon zien. Het was erg boeiend om te volgen, al zal er aan mij geen rechter verloren gaan”, lacht hij.

Sofie Willems (30) uit Tongeren kreeg de rol van volksjurylid: “Het gaf me een nieuw perspectief van een assisenzaak, al voel ik me zelf niet geroepen om dit te doen. Je beslist immers over de toekomst van iemands leven. Sien Eggers speelde de rol van moeder van een verdachte, dat was erg pakkend!” Klara Coloson (30) kroop in de rol van verdachte: “De rechtszaal vond ik heel grotesk, terwijl de cellen eigenlijk minder voorstelden dan ik dacht”

Tickets beschikbaar

Nog het hele weekend zijn er voorstellingen. Ondanks de drukte, kan je zeker nog een ticket bemachtigen(kostprijs 5 euro) als je zondag tussen 11 en 21 uur in het tentje aan het gerechtsgebouw passeert.