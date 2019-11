Assisenproces kappersmoord: beschuldigden onder zware politiebegeleiding naar jurysamenstelling VCT

19 november 2019

17u14 0 Tongeren Voor het hof van assisen in Tongeren is een volksjury van zes mannen en zes vrouwen uitgeloot voor het assisenproces rond de moord op de Maasmechelse kapper Hilmi Gedik. Het was Silvio Aquino die als eerste ontdekte dat zijn 39-jarige vriend en helper Hilmi op 29 november 2012 was doodgeschoten aan de voordeur van zijn woning in de Jozef Smeetslaan. Onder zware politiebegeleiding werden beschuldigden Shane R. (30) uit Lommel en Brian V.G. (27) uit As vandaag geblinddoekt en geboeid naar de assisenzaal geleid.

De twee beschuldigden liepen eerder al zware veroordelingen op. Brian V.G. vermeldde vandaag zelf dat zijn woonplaats ambtshalve geschrapt is omdat hij al zeven jaar in de cel zit. Samen met zijn ‘vriend’ Shane R. staat hij terecht voor mededaderschap aan de moord op de Maasmechelse kapper Hilmi Gedik maar de twee ontkenden tijdens het onderzoek hun betrokkenheid.

Verwacht wordt dat de volksjury die vandaag uitgeloot werd op 6 december uitspraak zal doen over schuld of onschuld. Er werden ook vier reserve juryleden uitgekozen. In totaal zullen de komende twee weken 104 getuigen worden gehoord, waaronder enkele opmerkelijke namen zoals de Aquino broers en de vermeende opdrachtgever van de moord op Silvio Aquino.

De jurysamenstelling ging gepaard met heel wat extra veiligheidsmaatregelen. Voor alle aanwezigen gold een verplichte passage door de metaaldetector en een extra controle door agenten. Maar ook voor de twee beschuldigden, die vandaag persoonlijk verschenen op de jurysamenstelling van hun assisenproces, was er extra bewaking voorzien. Met een kap over het hoofd werden ze geblinddoekt tot aan de assisenzaal geleid. Daarna werden ze elk afzonderlijk geboeid binnen geleid en kregen ver uit elkaar een stoel op de beschuldigdenbank toegewezen.

Extra veiligheidsagenten

Brian V.G. werd ook in de assisenzaal geflankeerd door twee agenten. Shane R. werd begeleid door drie veiligheidsagenten van de federale politie. De twee liepen eerder al zware correctionele veroordelingen op maar ontkennen dat ze iets te maken hebben met de moord op de Maasmechelse Kapper. Hilmi Gedik maakte deel uit van de criminele organisatie rond de familie Aquino en was ook betrokken bij de drugshandel. Hij werd met de afstandsbediening van de televisie nog in zijn hand verrast toen hij op 29 november 2012 de deur van zijn woning opende en viermaal in de borst en in het hoofd geschoten werd.

Vrijdag gaat het assisenproces van start en zullen de twee beschuldigden verhoord worden door voorzitter Camille Liessens. Er zullen 104 getuigen gehoord worden, waaronder enkele opvallende namen zoals de Aquino-broers en de vermeende opdrachtgever van de moord op Silvio Aquino. Uitspraak wordt verwacht op vrijdag 6 december.

Shane R. wordt voor zijn assisenproces bijgestaan door advocaten Pieter Filipowicz, Chantal Van den Bosch en Joke Feytons. Bert Vanmechelen, Angela Piscione en Rik Vanreusel zullen Brian V.G. verdedigen. Aan de kant van de burgerlijke partijen, onder meer de dochter van het slachtoffer, staat advocaat Jo Muylle.