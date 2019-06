Assisen. Roberto S. ontkent 52 messteken aan Toni Danti: “Ik blijf mijn onschuld uitschreeuwen” Verdediging spreekt van meerdere daders met meerdere wapens VCT

07 juni 2019

13u46 3 Tongeren Toni Danti werd op 28 maart 2012, een dag voor zijn 61ste verjaardag, met 52 messteken doodgestoken in zijn appartement aan de Vennestraat in Genk. Roberto S. (38), net als Toni een Genkenaar met Italiaanse roots, staat voor het hof van assisen in Tongeren terecht voor de doodslag op zijn cocaïnedealer. Maar hij ontkent staalhard. “Ik blijf mijn onschuld uitschreeuwen, ik heb dit niet gedaan.” Volgens de verdediging werd Toni gedood door meerdere daders en met meerdere wapens.

Katrien Van Der Straeten, de advocate van Roberto S. (38) gaf op de eerste procesdag meteen mee dat ze de jury zou vragen haar cliënte volgende week onschuldig te verklaren. “Ik moet zijn onschuld niet bewijzen. De openbare aanklager en de advocaten van de burgerlijke partijen moeten bewijzen van schuld leveren. Er is een verschil tussen bezwaren en effectief bewijs. En als er twijfel is moet dat altijd in het voordeel van de beschuldigde spelen. Gebruik uw gezond verstand en hou geen rekening met hypothesen.” Ze benadrukte de ‘enorme tijdspanne’ die verstreken is sinds de feiten zeven jaar geleden. “Hij zal dus misschien niet meer kunnen antwoorden, gewoon omdat hij het niet weet.”

Geen motief

Ze gaf toe dat Roberto na zijn voorlopige hechtenis ‘foute dingen’ deed. “Maar dat zijn geen bewijzen voor deze feiten. Hij heeft van bij aanvang meegewerkt aan het onderzoek. Hij heeft altijd gezegd: ‘ik heb die man niet gedood en ik heb daar ook helemaal geen motief voor.” Dat er DNA en vingerafdrukken van Roberto werden gevonden op de plaats delict waren ook niet abnormaal volgens de advocate, want Roberto S. had altijd toegegeven dat hij de nacht van de feiten meermaals bij Danti cocaïne was gaan halen. Volgens Van der Straeten werd de gewelddadige dood van Toni Danti met 52 messteken door meerdere daders gepleegd. “Uit het dossier blijkt dat er mogelijk meerdere daders waren, die meerdere wapens gebruikten. Er kwam ook zeer veel bloed aan te pas. Bij Roberto werd geen enkel bloedspatje gevonden: niet op zijn schoenen, niet op zijn kledij, niet in zijn auto en ook niet in zijn wasmachine, die zelfs onderzocht werd op sporen van uitgewassen bloed.”

Zusje en moeder overleden

“Ik blijf mijn onschuld uitschreeuwen,” vulde Roberto S. aan. “Ik heb dit niet gedaan.” De dertiger had er geen probleem mee om zijn verhaal te doen. Hij antwoordde uitgebreid op de vragen van voorzitter Thys, met af en toe wat gebaren om zijn verhaal kracht bij te zetten. Zijn Italiaanse ouders waren al voor zijn geboorte naar België gekomen, vader werkte nog in de mijn. Maar net op het ogenblik dat Roberto geboren werd, belandde zijn zusje van tien jaar door een hersenaandoening in een coma. “Ze heeft acht jaar lang in coma gelegen. Omdat mijn ouders ook nog een café uitbaatten, heb ik drie, vier jaar lang in een pleeggezin gewoond.” Roberto stopte op 14-jarige leeftijd met school en ging aan het werk in de bouw. Na acht jaar coma stierf zijn zus. Onmiddellijk nadien werd zijn moeder ziek. Ze overleed een jaar later, toen Roberto 18 jaar was.

Drugs en alcohol

De beschuldigde gaf toe dat hij daarna zijn toevlucht zocht in drugs. “Ik trok vaak op met oudere mensen uit de wijk die al werkten. De joints kreeg ik van hen, omdat ze wisten dat mijn zusje en moeder pas gestorven waren.” Maar de drang naar meer leidde tot een zware verslaving aan cocaïne en heroïne. “Wat gebeurt er als je die drugs neemt”, vroeg voorzitter Thys. “De eerste lijnen voel je je goed. Ik werd daar rustig van. Na een tijdje word je er wel paranoia van, ik zag soms dingen die er niet waren. Maar ik werd er niet agressief van, eerder mensenschuw.” Roberto combineerde de drugs ook met alcohol, ‘om de drang naar meer weg te nemen’. Toni Danti kende hij van op café, van in de wijk. “Met hem samen heb ik mijn eerste lijn gesnoven.”

Deze namiddag wordt het verhoor van Roberto S. voortgezet.