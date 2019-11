Assisen Kappersmoord: “Ik leverde wapens maar ik ben geen huurmoordenaar” VCT

22 november 2019

13u19 2 Tongeren Kapper Hilmi Gedik, vriend en helper van Sivlio Aquino, werd op 29 november 2012 doodgeschoten aan de voordeur zijn woning in de Joseph Smeetslaan in Maasmechelen. Shane R. (30) en Brian V.G. (27) hebben beiden al een zwaar strafblad en staan voor het hof van assisen in Tongeren terecht voor de moordaanslag. Maar ze ontkennen staalhard elke betrokkenheid. “Ik leverde wapens aan Gedik maar ik ben geen huurmoordenaar.”

Stoer van buiten maar met een klein hartje. Zo omschreef Shane R. uit Lommel zichzelf tijdens zijn verhoor. Het was wel grondig misgelopen met hem, gaf de dertiger toe. Maar dat kwam misschien door zijn moeilijke jeugd. “Ik heb geen gezin en ik ben opgegroeid in instellingen. Ik was niet onhandelbaar. Ik was gewoon een kind en deed soms foute dingen. Vanaf mijn tiende jaar heb ik geen contact meer met familie, ook niet met mijn vader. Ik leefde op straat en van de straat.”

Zijn moeder stierf toen Shane vijf jaar oud was. Toen voorzitter Liesens hem vroeg of het toen met hem is beginnen mislopen, antwoordde Shane: “Als u het zo bekijkt, ja. Ik zie mezelf niet als onhandelbaar. Ik was gewoon een kind. Ik was wel eens stout. Sinds ik tien jaar was, heb ik geen contact meer gehad met familieleden. Buiten een bloedband ken ik mijn vader niet.

Voorzitter: Wanneer is het dan precies fout gelopen bij u?

Shane: Op mijn zeventiende moest ik uit de instelling vertrekken. Ik werd op straat gezet. Ik zat zonder werk en zonder huis en dan heb ik foute keuzes gemaakt. Het eerste criminele feit was de inbraak op de krantenwinkel in Bree (in april 2012 ging R. daar aan de haal met 500 krasloten, red). Daarna was ik betrokken bij een overval in kasteel Vilain. Brian was daar ook bij.

Voorzitter: Er is veel geweld gebruikt bij die home-invasion. De twee bewoners werden met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis en u maakte daar 8.000 euro buit.

Shane: Ja, maar dat was niet de bedoeling. We dachten dat er niemand thuis zou zijn. Eigenlijk hebben zij ons toen aangevallen. Het was niet de bedoeling.

Voorzitter: Het volgende feit is de overval op een tankstation in Overpelt. Een ‘comedy caper’ situatie, want de schuifdeuren waren geblokkeerd door de glazenwasser en de overval mislukte. Maar u heeft die man daar wel een een pistool tegen het hoofd gehouden?

Shane: Ja, maar dat was maar een alarmpistool, al wisten die mensen dat niet. Ik zit nu al zeven jaar in de gevangenis en zit mijn straf uit voor al die zaken. Ik ben nu niet meer dezelfde persoon als tien jaar geleden.”

Voorzitter : Hoe komt het dat u al die feiten heeft gepleegd?

Shane: Ik leefde op en van de straat en deed het om snel geld te verdienen geld. Dat was geen goede reden, ik weet het.

Ik verkocht wapens aan Gedik maar dat ging over kleine bedragen. Niets om een moord voor te plegen. Beschuldigde Shane R. tijdens zijn verhoor

De moord op Hilmi Gedik in november 2012 betwist Shane R. staalhard. “Ik handel in wapens en verkocht er ook een tiental aan Gedik. Als er volk was, gingen we als eens naar zijn slaapkamer. Het ging dan over kleine bedragen die hij mij verschuldigd was. In elk geval niets om een moord voor te plegen.”

Voorzitter: Er zijn in het onderzoek geen aanwijzingen gevonden van die wapenhandel?

Shane: Dat was ook de bedoeling. Ik wilde niet gezien worden.

De beschuldigde woonde een tijdlang in bij het gezin van een Albanese vriend en beschouwde hen als zijn echte familie. Hij liet zelfs een Albanese tatoeage zetten en sprak Nederlands met een Albanees accent.

Voorzitter: Waarom deed u dat? Wilde u er echt bij horen ? Albanezen hebben soms al eens de naam om zware jongens te zijn...

Shane: Neen, het was gewoon de simpelste manier om daarmee om te gaan. Dat ik vertelde dat ik een professionele kooivechter was, dat klopt ook niet.

Geen huurmoordenaar

“In dit dossier zijn vooral veel dingen gebaseerd op zaken die ik zogezegd zou gezegd hebben,” wilde Shane R. nog uitdrukkelijk zelf toevoegen aan zijn verhoor, “maar er is geen enkele aanleiding dat ik dat ook echt gezegd heb. Dat ik een huurmoordenaar zou zijn, zegt de politie. Dat klopt allemaal niet. Mijn zogenaamde bekentenis aan die cipier? Daar is nooit een officieel rapport over opgesteld. Er zou een psychiatrisch verslag over mij zijn opgesteld maar ik heb zelf nooit een psychiater gezien.”

Hij kende Hilmi wel. Maar van maffiapraktijken weet hij niets. “Ik werd soms wel eens gecontacteerd voor dingen die nooit zijn doorgegaan. Dat ik Craeghs en Brian heb aangeduid als opdrachtgever van de moord op Patrick Brouns? Dat is ook helemaal niet waar. Die moorddossiers van Patrick Brouns, de Aquino’s, Trotta (vermeende opdrachtgever van Silvio Aquino red.), die mag ik zelfs niet inkijken maar ze worden hier wel aangehaald als bewijs voor mijn schuld. We zijn dus ook onvoorbereid in dit dossier. Ik heb ook nog moeten wisselen van advocaat twee maanden voor dit assisenproces. Die moesten dit dossier van 20.000 pagina’s dan op korte tijd volledig kennen terwijl ik levenslang riskeer in deze zaak.”

Ook de tweede beschuldigde Brian V.G. (27), een Nederlander met Surinaamse roots, ontkent elke betrokkenheid bij de moord op Hilmi Gedik. De twintiger gaf toe dat ook hij ondanks zijn jeugdige leeftijd ook al heel wat veroordelingen opliep in België en in Nederland. “Toen ik vijftien was, werd ik opgepakt voor een gevecht op straat en later pleegde ik met mijn stiefvader een diefstal bij een metaalbedrijf.” Samen met Shane R. werd Brian ook veroordeeld voor de poging overval op het tankstation in Overpelt en voor verboden wapendracht. Bij de home-invasion in het kasteel Vilain in Leut was hij niet, al beweerde zijn kompaan van wel. “Shane heeft veel fantasie, jullie zullen dat ongetwijfeld nog wel merken.”

Voorzitter: U was niet vies van geweld?

Brian: Ik zal me wel verdedigen als iemand mij slaat maar ik zal niet zomaar iemand iets aandoen.

Ik heb Hilmi Gedik nooit gezien of gekend. Ik ben ook geen moordenaar. Ik heb wel gevochten maar nooit mensen gestoken of op hen geschoten Tweede beschuldigde Brian V.G. tijdens zijn verhoor

Voorzitter: Hebt u iets te maken met de moord op Hilmi Gedik?

Brian: Neen, ik heb hem nooit gezien of gekend. Ik zou ook nooit een probleem met hem kunnen gehad hebben. Zijn familie zie ik nu ook voor de eerste keer. Die gaan mij hiervoor nu ook aankijken. Ik vind dit heel erg. Ik ben geen moordenaar. Ik heb vaak gevochten maar ik heb nooit mensen gestoken of op mensen geschoten.”

Vrienden zijn Shane R. en Brian V.G. intussen niet meer. “Daar heeft hij teveel voor gelogen.”

Geen bewijs

Voor de getuigenis van de twee beschuldigden hadden ook de advocaten van de twee beschuldigden al straf uitgehaald. Chantal Van den Bosch, de advocaat van Shane R.: “Er is quasi geen bewijs tegen R. en V.G. En vlak voor het proces maakte de DNA expert het nog moeilijker. In een eerste verslag heette het ‘zeer waarschijnlijk’ dat het DNA van R. op een geel hoeslaken van het slachtoffer werd aangetroffen. Enkele dagen geleden klonk het dan dat die hypothese ‘matig wordt ondersteund.

Deze moord werd gepleegd in een milieu waar iedereen zo ver mogelijk vandaan wil blijven. Dat mijn cliënte hier staat is een raadsel voor mij Chantal Van den Bosch, advocate van Shane R.

Onderwereld

Ze verwees ook naar het ‘bedenkelijk milieu’ rond slachtoffer Hilmi Gedik, die zelf ook veroordeeld werd voor een schietpartij en een gijzeling. “Deze moord vond plaats in een bepaald milieu waar iedereen zo ver mogelijk vandaan wil blijven. Het slachtoffer was een gekend figuur in de onderwereld en maakte deel uit van de omgeving van Silvio Aquino, die zelf geliquideerd werd in augustus 2015.”

Onderzoek van 20.000 pagina’s en 23.600 uren

Van den Bosch verwees naar het uitgebreide onderzoek dat gevoerd werd. “Dat telt 20.000 pagina’s en 23.600 uren. Er werden tien pistes gevolgd en plots na tien maanden onderzoek, meer dan anderhalf jaar na de moord, wordt mijn cliënt voor het eerst genoemd als moordverdachte. Hij kende het slachtoffer en leverde af en toe handvuurwapens bij Gedik thuis maar hij heeft altijd ontkend dat hij iets met die moord te maken heeft. Ik geloof dat. Wat hij dan hier doet? Voor mij is dit ook een raadsel.”

Een belangrijke getuige gaf volgens de raadsman de doorslag. Advocate Sandra C., de zus van een van de vorige verdachten in het dossier. “Op het ogenblik dat zij een verklaring aflegt bij de politie worden al die tien andere pistes in het onderzoek gestopt en zegt men: het zijn deze twee verdachten. Wij zijn zeer benieuwd naar haar getuigenis.”

De raadsman ontkent niet dat Shane R. in het verleden zware feiten pleegde. “Homejacking, een overval. Hij heeft veel foute dingen gedaan maar hij heeft nooit een schot gelost.”

Het moet branden

Angela Piscione, een van de advocaten van Brian V.G., vroeg om de twee beschuldigden niet over dezelfde kam te scheren. “In september 2015, bijna twee jaar na de moord, werd mijn cliënt pas voor het eerst verhoord. Zeven uur lang. Hij heeft van in begin gezegd dat hij niets te maken heeft met de feiten. Na dat verhoor werd hem zelfs nog medegedeeld dat zijn DNA niet werd aangetroffen in de woning van het slachtoffer.”

Waar rook is, is vuur. Dat is niet voldoende. Voor het hof van assisen moet het branden Bert Vanmechelen, advocaat van Brian V.G.

Haar confrater Van Mechelen vulde aan. “Waar rook is, is vuur, dat is niet voldoende. Voor het hof van assisen moet het branden en dat is niet zo. Als er gerede twijfel is, moet u vrijspreken. De politie was zeer ijverig want ze hebben een powerpoint presentatie opgesteld van meer dan 700 slides, maar de grootste gerechtelijke dwalingen gebeuren door overijverige politieagenten. Waar gaat het hier over? Is dit een huurmoord, een roofmoord? Het wordt een verkenning, want de vraagtekens die er in het begin waren, die blijven.”

“Vergeet CSI, Pierrot en Witse en ga op tijd slapen want het wordt een lange rit,” sloot Rik Vanreusel, de derde advocaat van Brian V.G., af.

Executie

Advocaat Muylle gaf een stem aan de dochter van slachtoffer Gedik. “Dat meisje was tien jaar oud op het ogenblik van de feiten. Je moet het maar meemaken. Je vader die in koele bloede geëxecuteerd wordt. Uiteraard zit ze met veel vragen en wil ze samen met ons de waarheid weten.”