Assisen Kappersmoord: "Deze feiten vonden plaats in een milieu waar iedereen zo ver mogelijk vandaan wil blijven"

22 november 2019

13u19 0 Tongeren Kapper Hilmi Gedik, vriend en helper van Sivlio Aquino, werd op 29 november 2012 doodgeschoten aan de voordeur zijn woning in de Joseph Smeetslaan in Maasmechelen. Shane R. (30) en Brian V.G. (27) staan voor het hof van assisen in Tongeren terecht voor moord. De twee beschuldigden hebben al een zwaar strafblad maar ze ontkennen dat ze iets te maken hebben met de moord op Gedik. “Het onderzoek telt 20.000 pagina’s en 23.600 uur werk maar bewijzen zijn er niet. Dit wordt allesbehalve een eenvoudig proces,” benadrukt de raadsman van Shane R.

Nadat de twee beschuldigden urenlang hadden geluisterd naar de 44 pagina’s tellende akte van beschuldiging van aanklager Boyen, nam meester Chantal Van den Bosch, de advocaat van Shane R. het woord. “Er is quasi geen bewijs tegen R. en V.G. Ze ontkennen dan ook in alle toonaarden. En vlak voor het proces maakte de DNA expert het nog moeilijker. In een eerste verslag heette het ‘zeer waarschijnlijk’ dat het DNA van R. op een geel hoeslaken van het slachtoffer werd aangetroffen. Enkele dagen geleden klonk het dan dat die hypothese ‘matig wordt ondersteund. “

Onderwereld

Ze verwees ook naar het ‘bedenkelijk milieu’ rond slachtoffer Hilmi Gedik, die zelf ook veroordeeld werd voor een schietpartij en een gijzeling. “Deze moord vond plaats in een bepaald milieu waar iedereen zo ver mogelijk vandaan wil blijven. Het slachtoffer was een gekend figuur in de onderwereld en maakte deel uit van omgeving van Silvio Aquino, die zelf geliquideerd werd in augustus 2015.”

Hij kende Gedik en leverde hem handvuurwapens maar ik geloof dat hij niets te maken had met de moord. Dat hij hier staat is voor mij een raadsel Advocaat van beschuldigde Shane R.

Raadsel

Van den Bosch verwees naar het uitgebreide onderzoek dat gevoerd werd. “Dat telt 20.0000 pagina’s en 23.600 uren. Er werden tien pistes gevolgd en plots na tien maanden onderzoek, meer dan anderhalf jaar na de moord, wordt mijn cliënt voor het eerst genoemd als moordverdachte. Hij kende het slachtoffer en leverde af en toe handvuurwapens bij Gedik thuis maar hij heeft altijd ontkend dat hij iets met die moord te maken heeft. Ik geloof dat. Wat hij dan hier doet? Voor mij is dit ook een raadsel.”

Een belangrijke getuige gaf volgens de raadsman de doorslag. Advocate Sandra C., de zus van een van de vorige verdachten in het dossier. “Op het ogenblik dat zij een verklaring aflegt bij de politie worden al die tien andere pistes in het onderzoek gestopt en zegt men: het zijn deze twee verdachten. Wij zijn zeer benieuwd naar haar getuigenis.”

Ze ontkent niet dat Shane R. in het verleden zware feiten pleegde. “Homejacking, een overval. Hij heeft veel foute dingen gedaan maar hij heeft nooit een schot gelost.

Het moet branden

Meester Piscione, een van de advocaten van Brian V.G., vroeg om de twee beschuldigden niet over dezelfde kam te scheren. “In september 2015, bijna twee jaar na de moord, wordt mijn cliënt pas voor het eerst verhoord. Zeven uur lang. Hij heeft van in begin gezegd dat hij niets te maken heeft met de feiten. Na dat verhoor werd hem zelfs nog medegedeeld dat zijn DNA niet werd aangetroffen in de woning van het slachtoffer.”

Waar rook is, is vuur. Dat is niet voldoende. Voor het hof van assisen moet het branden Advocaat van Brian V.G.

Haar confrater Van Mechelen vulde aan. “Waar rook is, is vuur, dat is niet voldoende. Voor het hof van assisen moet het branden en dat is niet zo. Als er gerede twijfel is moet u vrijspreken. De politie was zeer ijverig want ze hebben een Powerpoint presentatie opgesteld van meer dan 700 slides, maar de grootste gerechtelijke dwalingen gebeuren door overijverige politieagenten. Waar gaat het hier over. Is dit een huurmoord, een roofmoord? Het wordt een verkenning want de vraagtekens die er in het begin waren, die blijven.

“Vergeet CSI, Pierrot en Witse en ga op tijd slapen want het wordt een lange rit,” sloot Rik Vanreusel, de derde advocaat van Brian V.G., af

Executie

Advocaat Muylle gaf een stem aan de dochter van slachtoffer Gedik. “Dat meisje was tien jaar oud op het ogenblik van de feiten. Je moet het maar meemaken. Je vader die in koele bloede geëxecuteerd wordt. Uiteraard zit ze met veel vragen en wil ze samen met ons de waarheid weten.”

Namiddag volgt het verhoor van de twee beschuldigden.