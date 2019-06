Artistiek fotograaf exposeert met reuzenportretten

in basiliek

LXB

02 juni 2019

12u00 1 Tongeren Wie de basiliek van Tongeren bezoekt, kan niet naast de zes reuzenportretten van vrouwen kijken. Bert Daenen, een artistiek fotograaf uit Tongeren, hing ze op. De portretten zijn tijdloos en wie naar de vrouwen kijkt, wordt niet afgeleid door hun kledij en allerhande accessoires. Centraal staat het gelaat waar een lichtbundel op valt. “Ik probeer de ziel van de persoon te vatten”, laat hij weten.

Om de vrouwen te portretteren is Bert Daenen niet over één nacht ijs gegaan. “Ik ben er een jaar mee zoet geweest”, bekent hij. Uit 10 modellen koos hij zes vrouwen. “Ik heb 10 fotosessies gehouden waarbij ik 200 tot 300 foto’s van de vrouwen nam om er uiteindelijk zes van over te houden.” De expo kadert in MoMent, het cultuurfestival dat voor het derde jaar op rij tijdens de zomermaanden plaatsvindt in Tongeren. “Het zijn portretten die een moment (een bepaalde tijd) vatten”, getuigt Barbara Wyckmans, de coördinator van het festival. “Ze stralen rust uit. De ingetogenheid en het sacrale springt er als het ware uit. De portretten zijn vrouwvriendelijk, karaktervol en tactvol.” Volgens Jan Jaspers, de voorzitter van de kerkfabriek die de basiliek beheert, passen de portretten perfect in de basiliek. “Het is een plek van religie en devotie, maar ook van kunst en cultuur. De zes portretten doen de bezoekers even stilstaan.” De portretten hangen nog tot 8 september dit jaar in de basiliek.