Apothekers woest op minister van Volksgezondheid Wouter Beke na foto met Farmaline: “Een kaakslag voor de zelfstandige apotheker” Dirk Selis

25 november 2019

12u45 0 Tongeren De zelfstandige apothekers zijn erg boos op Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) nadat die op vraag van UNIZO Limburg op de foto ging met het Tongerse online farmaceutisch bedrijf Farmaline. “Dit is een kaakslag voor de zelfstandige apotheker”, zegt voorzitter Joeri Van Dijck van het Koninklijk Limburgs Apothekersverbond.” Het regende dan ook reacties van boze apothekers op de Facebookpagina van Wouter Beke.

“De hardwerkende zelfstandige apotheker is elke dag begaan met de farmaceutische zorg van zijn patiënten”, steekt Van Dijck van wal. “Zorg komt daarbij op de eerste plaats met in het bijzonder oog voor zijn of haar medicatieoverzicht. Ook staan wij steeds klaar voor gratis advies en organiseren wij een wachtdienst op zon- en feestdagen. We begrijpen eerlijk gezegd niet wat uitgerekend de minister van Volksgezondheid Wouter Beke daar bij Farmaline te zoeken had op de Dag van de Ondernemer. Een bedrijf dat zich nota bene in Nederland moest vestigen om op die manier de Belgische wetgeving te kunnen omzeilen. Wij hebben niets tegen het online verhaal, maar dan wel als verlengstuk van de lokale apotheker, niet als businessmodel op zich waarbij men zo veel als mogelijk pillen wil verkopen.”

Uit de wind

“Dat Wouter Beke op onze vraag is ingegaan kunnen wij alleen maar appreciëren. Want hij wilde in alle neutraliteit naar dit verhaal luisteren”, aldus Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg. “Hij heeft daarmee geen enkel waardeoordeel uitgesproken over Farmaline. Noch positief, noch negatief. Het bezoek aan Farmaline was bovendien onze keuze. De reden dat we Farmaline hebben bezocht, is omdat ze letterlijk symbool staan voor de zogenaamde ‘disruptie’ die in veel sectoren volop aan de gang is. De angst die deze ontwrichting met zich meebrengt, is menselijk en zelfs begrijpelijk. Alleen is het een illusie om te denken dat we deze evolutie kunnen tegenhouden.”

Schoonzus is apotheker

“Ik kom uit een familie van vrije beroepers. Mijn vader en zus zijn huisarts, mijn schoonzus is apotheker. Ik ben dus goed vertrouwd met de uitdagingen waar de eerste lijn in onze gezondheidszorg voor staat en hoe belangrijk zij zijn”, reageert Beke. “Als kersvers Vlaams minister probeer ik snel en goed het terrein te leren kennen. Vanuit die optiek ben ik ingegaan op de uitnodiging van UNIZO om in het kader van de Dag van de Ondernemer een onderneming actief in de zorg te bezoeken. In die context heb ik Farmaline bezocht. Zonder een waardeoordeel uit te spreken. Net zoals ik aankomend weekend naar de vijfde VAN TOP (waarop zelfstandige apothekers rond de tafel zitten met experten, red.) ga, van het Vlaams Apothekers Netwerk.”

Uitdagingen kennen

“Het onlineverhaal zet elke sector in de samenleving onder druk”, gaat Beke verder. “Het zou een illusie zijn te denken dat onze gezondheidssector daarin anders zou zijn. Om als minister een goed beleid te voeren, dat antwoorden kan geven op de uitdagingen die dat met zich meebrengt, moet ik ook de uitdagingen kennen. Vorige week kwamen er nog kritische geluiden van huisartsen, omdat ik gezegd heb dat ik een advies van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde om apothekers griepvaccins te laten toedienen met open blik wil bekijken. Het toont aan dat ik met een objectieve geest de uitdagingen binnen onze sector wil aanpakken. En ik kijk ernaar uit om hierover verder in gesprek te treden, zoals zaterdag op de VAN TOP.”