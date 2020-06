Antiek- en brocantemarkt in Tongeren blijft dicht Dirk Selis

17 juni 2020

12u13 0 Tongeren De nationale veiligheidsraad besliste onlangs dat antiek- en brocantemarkten onder zeer strikte voorwaarden terug opgestart mogen worden vanaf 8 juni. In Tongeren is dit wegens het groot aantal standhouders en bezoekers momenteel niet mogelijk.

“In samenspraak met de lokale veiligheidscel en de commissie antiek- en brocantemarkt besliste het stadsbestuur dat de antiek- en brocantemarkt gesloten blijft tot er opnieuw versoepelingen komen die wel toelaten op een veilige manier terug op te starten”, zegt waarnemend burgemeester An Christiaens (CD&V). “De antiek- en brocantemarkt zal terug opstarten zodra het mogelijks is om de markt volwaardig in haar totaliteit en veilig te laten plaatsvinden. De veiligheid van standhouders en bezoekers blijft prioritair. Bezoekers kunnen wel op zondag wel terecht in één of meerdere van de vele antiek- en brocantewinkels die op zondag geopend zijn, gelegen rondom het marktcircuit.”