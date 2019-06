An Christiaens is nieuwe

voorzitter van NV Plinius LXB

28 juni 2019

12u00 0

Acht jaar lang was Guy Schiepers voorzitter van de NV Plinius, bouwheer en uitbater van het stadspark Plinius in Tongeren. Tijdens de vorming van de coalitie van tongeren.nu en de sp.a die de stad de komende zes jaar gaat besturen, werd afgesproken dat Guy Schiepers als voorzitter de fakkel zou doorgeven aan An Christiaens. Beide politici vertegenwoordigen tongeren.nu, een open stadslijst van CD&V en Open VLD. Het is de bedoeling dat de NV Plinius, waarvoor de gemeenteraad afgelopen maandag principieel heeft beslist om de NV om te vormen tot een Extra Verzelfstandigd Agentschap (EVA), blijft investeren in de verdere uitbouw van het stadspark.