Allereerste gratis training van VC Jekervallei Sluizen was een succes: “Dankzij sponsors kunnen kindjes er zich aansluiten zonder een cent te moeten betalen” Dirk Selis

14 juni 2020

18u11 0 Tongeren Zoon- of dochterlief een jaartje laten voetballen kost gemiddeld 303 euro, zo bleek uit een onderzoek van deze krant een jaar geleden. Niet zo bij VC Jekervallei Sluizen: daar werd het lidgeld zowaar afgeschaft. “Hier mogen ze allemaal gratis komen sjotten.” En zaterdag vond de eerste training plaats. Gratis! Of wat dacht u?

VC Jekervallei Sluizen in Tongeren is een jonge club, die na enkele jaren in vierde provinciale volgend seizoen van start gaat met een eigen jeugdwerking. Er komen ploegjes voor de U5, U6 en U7. Toen voorzitter Peter Nelissen (45) in onze krant las hoe de lidgelden fors gestegen zijn, waardoor veel ouders het lastig hebben om hun kroost nog te laten voetballen, ging bij hem een lampje branden. “Bedragen van 300 euro of zelfs nog honderden euro’s méér, gewoon om een jongen of meisje te laten sporten... Ik schrok daarvan. Dat zijn sommen die de meesten onder ons niet kunnen betalen zonder dat het ergens nijpt.”

Het bestuur van de Limburgse voetbalclub stak de koppen samen en wist er met de hulp van enkele sponsors voor te zorgen dat kinderen er zich gratis kunnen aansluiten.

Kidibuldag

Afgelopen zaterdag om 10.30 uur was het dan zover: de allereerste gratis training voor alle kindjes tussen 3 en 7 jaar. “Zelfs in deze onwezenlijke coronatijden zijn we ervoor gegaan”, zegt Nelissen. “Voor de allereerste instaptraining kregen alle 35 kinderen een T-shirt, drinkbus, fruit, snoep en een Kidibul. Aan de ouders is ook gedacht. Zij ontvingen allemaal een mondmasker om de training bij te wonen. Voor deze training was alles gesponsord. Van T-shirts tot drankje, alles mochten ze houden, al komen ze maar één keer. Wanneer het seizoen echt begint, krijgen ze natuurlijk alles: voetbaltassen, trainingen, shirts, ballen... Het ganse assortiment dus, en ook dat kost ons niks. Zelfs de voetbalschoenen komen in orde. Kidibul denkt er zelfs over na om een Kidibuldag in Jekervallei Sluizen te organiseren.”