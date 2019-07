Advocaten Tongerse parketmagistraat: “Renotte heeft nooit handel gedreven in oldtimers” Kamer van inbeschuldigingstelling beslist vandaag of verdachte aangehouden blijft Inge Bosschaerts & Patrick Lefelon

05 juli 2019

Tongeren Vandaag buigt de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen zich over de zaak rond Dominique Renotte (49), de Tongerse parketmagistraat die eerder deze week aangehouden werd op verdenking van gesjoemel bij de aan- en verkoop van oldtimers. Volgens zijn advocaten was Renotte alleen een verzamelaar van oldtimers en geen handelaar.

Volgens de advocaten van Renotte is er in dit dossier misbruik gemaakt van de voorlopige hechtenis. “Onze cliënt is op zijn 16de begonnen met het verzamelen en restaureren van oldtimers”, zeggen advocaten Louis De Groote en Eline Tritsman. “Dat hij vandaag - 33 jaar later - een mooie collectie uitgebouwd heeft, lijkt ons dus logisch. Maar hij heeft nooit handel gedreven in oldtimers. We begrijpen dan ook niet waarom onze cliënt opgepakt is. Als iemand jarenlang postzegels verzameld en na vele jaren een collectie heeft uitgebouwd die veel geld waard is, steken ze die toch ook niet in de gevangenis?”

De advocaten stellen zich ook vragen bij de timing van de arrestatie van Renotte. “Iedereen in Limburg wist al jaren dat hij oldtimers verzamelde. Waarom wordt er dan nu plots een onderzoek gevorderd?”

Dominique Renotte werd dinsdag samen met zijn partner – een vrouwelijke rechter in Tongeren – thuis opgepakt en meegenomen voor verhoor. Een actie die kaderde in een onderzoek naar gesjoemel bij de aan- en verkoop van oldtimers. Al in februari vorderde de Antwerpse procureur-generaal een gerechtelijk onderzoek naar de Tongerse parketmagistraat voor diens handel in oldtimers. Handel drijven is sowieso verboden voor magistraten, en bovendien zouden bij de aan- en verkoop van de auto’s bepaalde inkomsten niet zijn aangegeven en zouden er ook verschillende documenten zijn vervalst. De vrouw mocht na verhoor weer naar huis, maar Renotte werd aangehouden op verdenking van witwassen, valsheid in geschrifte, fiscale fraude en poging tot informaticasabotage.

Renotte is substituut-procureur van het parket van Limburg en werd in 2015 de eerste persmagistraat in Limburg. Als woordvoerder werd er hij hét gezicht van justitie en kwam hij onder meer in de zaak-Aquino regelmatig in beeld. Na een burn-out verdween hij weer uit beeld en verhuisde hij naar de afdeling lokale criminaliteit, maar sinds december zat hij opnieuw ziek thuis.

De kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen oordeelt vandaag of hij aangehouden blijft. Die beslissing is nog niet genomen.