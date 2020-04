Adviescentrum voor KMO’s in tijden van corona: “Velen weten niet waar heen met hun vragen” Marco Mariotti

11u34 0 Tongeren Tongenaar Johan Houbart richt samen zijn collega’s het KMO Adviescentrum op dat ondernemers en starters met gepast advies helpt. “In coronatijden is advies meer dan ooit nodig”, zegt Houbart.

Het KMO Adviescentrum ondersteunt op vlak van strategie, financieel advies, verkoop en overname, juridische vraagstukken, subsidiebegeleiding, communicatie, vormgeving en merkcreatie, social media marketing, web design en digitale automatisering.

“Het zijn geen makkelijke tijden”, zegt Johan Houbart. “Elke ondernemer zit met vragen of heeft een probleem, maar de zoektocht naar het gepaste advies is tijdrovend. Wij centraliseren alle expertise op één website. Online boek je een afspraak met een expert naar keuze voor advies per videocommunicatie of telefoon. Van achter je bureau kan je de nodige raad krijgen zonder je te moeten verplaatsen. Het kan dus snel en efficiënt gaan. En de eerste sessie bieden we gratis aan.”

Doelgroep

Ook op de blog van het KMO Adviescentrum vinden bedrijven allerhande tips en tricks om door deze crisisperiode te komen. “Elke sector is anders maar wij gaan uit van deze vuistregels: denk grondig na over je bedrijfsstrategie, hou altijd je doel en je doelgroep in de gaten. Hou vast aan de unieke eigenschappen van je product en blijf transparant communiceren”, besluit Houbart.

