ADR-Vlaanderen houdt expo over vriendschap tussen België en Roemenië

06 november 2019

10u17 0 Tongeren ADR-Vlaanderen, de koepel van Roemeniëwerkingen in Vlaanderen, bestaat dit jaar 30 jaar. Om dat te vieren organiseert Actie Dorpen Roemenië-Vlaanderen een tentoonstelling over solidariteit, samenwerking en vriendschap van 1989 tot nu. Deze tentoonstelling wordt zaterdagvoormiddag feestelijk geopend met een welkomstwoord door de nieuwe Roemeense ambassadeur Andreea Pastarnac in het Gallo-Romeins Museum.

Maar ook de Belgische voormalig ambassadeur Philippe Beke zal er spreken over 175 jaar diplomatieke samenwerking tussen België en Roemenië. De tentoonstelling brengt informatie, foto’s en verhalen van 1989 tot nu. Toen, vlak na de revolutie, vertrokken er verschillende vrachtwagens met hulpgoederen. Later ging deze humanitaire hulp over naar structurele hulp en werden er projecten opgezet die het land verder hielpen opbouwen. Ook de pas geopende Europalia-tentoonstelling Dacia Felix wordt in de schijnwerpers geplaatst.