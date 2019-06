Acheologiedag

12 juni 2019

Op de archeologiedagen nu zondag 16 juni slaan het stedelijk Gallo-Romeinsmuseum en het Teseum van Tongeren de handen in elkaar. Het laatste stelt de kerkschatten van de oudste stad van België op een interactieve manier voor. Op de dag kan je kiezen uit leerrijke, avontuurlijke en speelse activiteiten. In de hierboven vermelde musea wordt een rondleiding met gids gehouden. De historische toer staat in het teken van het thema“Chic wonen in Romeins Tongeren”. Zondag zijn er rondleidingen om 13.30 en 15.30 uur. Inschrijven hiervoor is nodig en kan op huberte.renaers@stadtongeren.be.