8ste editie van Biomarkt Werremesmèrt komt eraan DSS

26 augustus 2019

10u35 1 Tongeren In de Tongerse Wijkstraat vindt op zondag 1 september de 8ste editie van de Werremesmèrt plaats. Deze artisanale Biomarkt gaat vanaf 10 uur van start.

“Naast de gekende standhouders met handgemaakte artikelen uit oma’s tijd, bieden we bioproducten en artisanale specialiteiten aan. Zo hebben we een groot gamma zelfgemaakte jam, honing, wijn, olijfolie, saffraan, sappen, mosterd en ijs”, zegt organisator Ann Moens. “Dit jaar zullen de mensen van VELT een doorlopende workshop organiseren over ‘Kippen’ samen met het Centrum Duurzaam Groen en Limburg.net. Wie zich afvraagt welk kippenhok hij moet kopen en hoe je de vos en de marter op afstand houdt, vindt hier het antwoord. Voor de kleinsten onder ons is ook clown Titof weer van de partij. Van 12 uur tot 14.30 uur zal hij een lach op ieders gezicht toveren met zijn grappen en grollen en maakt hij de prachtigste ballonnen creaties. Wie niet zo geïnteresseerd is in onze markt kan altijd op ons gezellig terras terecht. Er zijn heerlijke zelfgemaakte pannenkoeken en verse soep, maar ook lekkere bieren en frisdranken aan democratische prijzen.” De markt vindt plaats in de Tongerse Wijkstraat van aan parking Superette Delvigne tot aan brug Oudstrijdersstraat. Wie graag aanwezig is als standhouder kan contact opnemen via ann211153@gmail.com of op het nummer 0476/36.80.32.