6000 lichtjes zetten Rutten in de kijker Dirk Selis

17 september 2019

16u59 0 Tongeren Dubbel feest voor Landelijke Gilden Rutten. De afdeling viert haar 125-jarig bestaan en mag zichzelf in 2019 hét Limburgse dorp in de kijker noemen. Op zaterdag 21 september organiseren ze daarom een wonderbaarlijke lichtjestocht door het dorp, waarbij maar liefst 6000 lichtjes de wandelaars begeleiden.

Sinds 2001 zet Landelijke Gilden elk jaar telkens één dorp in elke provincie in de kijker. Met ‘Dorp in de kijker’ wil Landelijke Gilden het dorp promoten, mensen bij mekaar brengen en de samenwerking tussen verenigingen bevorderen. Het is een uniek gebeuren waarbij dorpsbewoners hun dorpsleven aan de buitenwereld tonen. De leden en bestuursleden van Landelijke Gilde Rutten zijn de motor van deze actie. Op zaterdag 21 september is iedereen welkom om het beste van Rutten te ontdekken. Die dag organiseert Landelijke Gilde Rutten met de hulp van het Evermaruscomité, kleuterschool Evermaruske, de parochieraad, KVLV Rutten en het Harmonieke een lichtjeswandeling door het dorp. Met 6000 lichtjes langs het parcours wordt het een feeërieke en magische wandeling langs talrijke vierkantshoeves, waarbij je onderweg wordt verrast door een verteller, een vuurspuwer, een fototentoonstelling in de parochiekerk, enzovoort. Tussendoor kan je even uitrusten met een hapje en een drankje.

De wandeling start om 20.30 uur op drie verschillende punten: de Ruttermarkt, Grunnestraat en Hagelindeweg in Rutten.