31% minder zwerfvuil en sluikstorten in Tongeren Dirk Selis

21 oktober 2019

17u23 0 Tongeren In drie jaar is het aantal sluikstorten en zwerfvuil met 31 procent verminderd in Tongeren. Deze mooie cijfers dankt de stad Tongeren aan de vele sensibiliseringsacties die het voert en de verplaatsbare camera die in 2017 in gebruik genomen werd.

“Afval in de openbare ruimte veroorzaakt niet alleen ergernis”, zegt waarnemend burgemeester An Christiaens. “Het is ook duur: opruimen van zwerfvuil in Vlaanderen kost meer dan zestig miljoen euro per jaar, dat is bijna tien euro per inwoner. Het aantal inwoners in onze stad is de voorbije jaren fors gestegen. Toch stellen we een vermindering van 31 procent van afval klasse 2 (afval afkomstig van zwerfvuil, sluikstorten en openbare vuilbakjes) vast. In 2015 werd in Tongeren 432 ton afval opgehaald. In 2018 was dit 298 ton. De sensibiliseringsacties die we voeren, bereiken dus hun doel: denk maar aan de Mooimakerscampagne of de jaarlijkse opruimactie Straat.net.”

70 sluikstorters betrapt

“Om het probleem van sluikstorten efficiënter te kunnen aanpakken, zetten we sinds 2017 camera’s in”, vertelt schepen van Milieu Patrick Jans. “Ze worden ingezet op plaatsen waar regelmatig zwerfvuil wordt achtergelaten. Zo gaan we sluikstorten tegen en stellen we overtreders verantwoordelijk voor hun daden. Vorig jaar werden de camera’s op zestien verschillende locaties geplaatst en werden zeventig sluikstorters betrapt. Het gaat vooral om sluikstorten en misbruik van de openbare vuilbakjes. Opmerkelijk is dat sluikstorters zich vooral ’s avonds en ’s nachts bewegen. Dit toont aan dat ze beseffen dat ze in de fout gaan. Binnenkort nemen we een nachtcamera in gebruik.” Overtreders riskeren een GAS-boete tot 350 euro en de terugbetaling van de opruimingskosten. Merkt u een sluikstort op? Meldt het probleem dan bij het meldpunt van de stad Tongeren via meldpunt@stadtongeren.be of op 012/80.00.08.