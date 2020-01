30.000 gratis tulpen geplukt op drie uur tijd Dirk Selis

20 januari 2020

17u27 0 Tongeren De nationale tulpendag bij onze noorderburen kende ook dit weekend weer navolging in Tongeren. Daar stalde Sven Hansen, de uitbater van bloemenzaak The 4 Seasons, welgeteld 30.000 tulpen in zeven kleuren uit op de stoep voor z’n zaak. Voorbijgangers konden ze gratis plukken en in een zakje mee naar huis nemen. Met succes, zo bleek! “In goed drie uur waren alle tulpen weg”, reageerde Sven die spreekt van een meer dan geslaagde stunt.

“Het was een overrompeling. Naar schatting 2.000 mensen zijn tulpen komen plukken. En ik heb er zeker nog meer dan 100 moeten ontgoochelen omdat de voorraad op was.” Sven Hansen hing de tulpenvlag tegen de gevel van z’n winkel op de Maastrichterstraat. ‘Tulpen uit Amsterdam’ en andere songs waarin tulpen worden bezongen, knalden uit de boxen. En als toemaatje had hij een heus tulpenkostuum aangedaan. Ook z’n vader was in zo’n pak gehuld. Het maakte het plukken van tulpen in de kou aangenamer. “Een mooie geste om de tulpen gratis aan te bieden”, reageerde Erika Kornelis, één van de eerste plukkers. “De kleuren van de tulpen spreken me aan. Ook al is het nu winter, ik zet straks een bos tulpen op tafel en ik voel de lente al wat kriebelen.”