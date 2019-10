28 personeelsleden Vlaams detentiecentrum in Tongeren leggen spontaan werk neer Dirk Selis

10 oktober 2019

15u24 0 Tongeren Het nieuwe regeerakkoord kwam bij de 28 Vlaamse personeelsleden aan als een koude douche. Daar staat duidelijk in dat het Vlaams detentiecentrum wegtrekt uit Tongeren. “Maar over hun toekomst wordt met geen woord gerept. Verhuizen ze naar Beveren of Leopoldsburg, of zullen hun jobs sneuvelen. De onzekerheid is onhoudbaar geworden”, zegt Eddy Hendryckx van ACOD Overheidsdiensten

Vandaag is in de jeugdgevangenis plaats voor vijftien uit handen gegeven jongeren. Ze zijn 16 jaar of ouder, hebben zware feiten gepleegd en worden berecht als volwassenen. Momenteel verblijven er zes zulke jongeren. De overige plaatsten zijn voor jongeren voor wie geen plaats is in de gesloten instellingen van Everberg en Mol. De sluiting betekent niet het einde van de gevangenis van Tongeren, die de oudste van het land is. Op de bovenverdieping zitten illegalen die criminele feiten hebben gepleegd. De 27 mensen die daar werken, vallen onder de federale overheid. Zij mogen voorlopig blijven.

Een tijdbom

Voor de jeugdgevangenis is er echter geen toekomst meer. “Meermaals hebben we de slechte omstandigheden aangekaart”, zegt waarnemend kinderrechtencommissaris Naomi Charkaoui. “Het is een tikkende tijdbom. Mensonwaardig! Het gebouw heeft zijn tijd gehad. Het is niet meer aangepast aan de huidige normen van licht en ruimte.” Tegen maart 2020 moet de jeugdgevangenis weg uit de Ambiorixstad. Maar wat met de personeelsleden?

Beveren

“Zij werken allemaal met jaarcontracten, sommigen al zes jaar”, zegt Eddy Hendryckx van het Acod. “Normaal krijg je na twee verlengingen een contract van onbepaalde duur, maar dat hebben zij niet op papier. Er werd hen beloofd dat als we in Tongeren moesten vertrekken er een andere oplossing in Limburg zou worden gezocht. Maar dan komen ze plots af dat die oplossing een verhuis naar Beveren zou zijn of Leopoldsburg. Maar niets word bevestigd. Sommige vrezen zelfs dat ze koudweg ontslaan zullen worden. Vandaar dat het personeel van het Vlaams detentiecentrum nu voor 24 uur het werk neerlegd. Daarna zullen we zien. Hopelijk heeft iemand in die Vlaamse regering de boodschap begrepen. Ondertussen zullen de federale cipiers hun job overnemen.”