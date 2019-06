26 wilde hamsters uitgezet

12 juni 2019

Om de wilde hamster of korenwolf zoals de bedreigde diersoort ook heet van uitsterving te redden, werden in de Tongerse deelgemeente Widooie 26 wilde hamsters uitgezet. Het is geen toeval dat Widooie hiervoor gekozen werd. Het is een van de weinige plaatsen waar de wilde hamster nog goed gedijt. Dat komt omdat het dier zijn habitat vindt op de akkers in het dorp. Tot nog toe hebben vijftien boeren in het leefgebied van de korenwolf een beheersovereenkomst ondertekend. Hierin staat dat ze stroken met luzerne inzaaien, goed voor een oppervlakte van 20 hectare. Daar vindt de hamster voldoende voedsel om te overleven. De wilde hamster is een zogenaamde paraplusoort. Het betekent dat zijn aanwezigheid in het gebied effect heeft op tal van andere dieren. Bovendien is luzerne ideaal in de strijd tegen erosie. Het uitzetten van de wilde hamsters en het project om het dier van de ondergang te redden gebeuren met meerdere partners die samenwerken: het agentschap Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, het regionaal landschap Haspengouw en Voeren, de hogeschol pXL, de plaatstelijke wildbeheerseenheden en de landbouwers.