22ste Internationale boekenmarkt in Tongeren Dirk Selis

09 augustus 2019

11u31 0 Tongeren Zondag vindt in Tongeren de 22ste editie van de internationale boekenmarkt plaats. Tal van standhouders stellen hun boeken voor aan het grote publiek van 10 tot 18 uur.

“Dat de eerste en oudste stad van het land met zijn uniek begijnhof en zijn antiekmarkt dé locatie is bij uitstek voor de boekenmarkt is duidelijk. De pittoreske straatjes bieden plaats aan 50 standhouders uit Vlaanderen en Nederland. De boekenmarkt lokt jaarlijks maar liefst enkele duizenden bezoekers”, vertelt waarnemend burgemeester An Christiaens (CD&V). De standhouders komen uit Vlaanderen en Nederland en vormen een gezelschap van gerenommeerde antiquaren, boekhandelaars en liefhebbers. “De boekenmarkt richt zich tot zowel handelaars als liefhebbers en verzamelaars. Gespecialiseerde standen met oude documenten, prenten en postkaarten, stripverhalen,… garanderen urenlang snuffelplezier. In combinatie met het voorspelde mooie weer belooft het dus weer een ideale namiddag te worden om te kuieren en te snuisteren, met het hele gezin plezier te beleven en een literaire ontdekking te doen”, klinkt het.